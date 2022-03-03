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鲍威尔证词助涨美元/日元，关注50天指数移动均线的得失- 嘉盛官网

距离华盛顿特区近5000英里的俄乌战争对美国经济的直接影响微乎其微，所以也不会妨碍美联储本月加息

Matt Weller
作者： 市场研究主管
2022/3/3 13:14:00
Matt Weller
作者： 市场研究主管

市场全神贯注于升级的俄乌战争的同时也在消化美国高层的最新评论。

美国总统拜登昨晚发布的首份国情咨文不出所料地将俄乌冲突放到议程的首要位置。拜登直接“喊话”俄罗斯富人，声称美国将“没收你们的游艇、豪华公寓和私人飞机。我们将夺取你们的不义之财”。接下来几周美国将针对俄罗斯采取何种形式的制裁措施尚不可知，对市场的影响可能微乎其微，但或许令俄罗斯高层进一步厌恶这次的入侵行动。

拜登还就国内议题宣布了“国家统一日程”，主要包括阿片类药物滥用、儿童心理健康、退伍军人医疗保健与消灭癌症。这些可能吸引美国两党的支持，但在选举年拜登支持率创下历史低点的背景下，总统优先事项取得重大进展的可能性不大。

而美联储这个决策机构就需要太多来自两党的支持。美联储主席鲍威尔也在今天早上在参议院就美国经济和货币政策现状发表讲话（黑色字体是作者强调的部分）：

  • 宜于两周后加息
  • 俄乌战争对美国经济的潜在影响晦暗不明
  • 美联储将密切关注俄乌局势的发展
  • 薪资上涨速度创下数年之最
  • 物价正在上涨并全面扩散
  • 美联储预计今年通胀回落
  • 美联储在关注通胀上升的风险

换言之，距离华盛顿特区近5000英里的俄乌战争对美国经济的直接影响微乎其微，所以也不会妨碍美联储本月加息。不过，市场的避险行动也显著降低了以加息50个基点拉开升息周期的可能性。

交易者似乎一定程度为鲍威尔的评论所打动，相信美联储竭力缓解通胀压力。联邦基金期货交易者再度计入年内加息5次，每次幅度为25个基点的前景。事实上，俄乌冲突的升级除了推动油价大涨、令更激进加息的市场预期降温之外，也可以说加剧了通胀在未来几个季度保持在高位的风险。

来源: CME FedWatch

 

美元/日元技术面更新

鲍威尔上述有关美联储本月如期加息的保证帮助美元兑日元和瑞郎等避险货币上涨，我们重点关注美元/日元。该货币对沿着50天指数移动均线上涨，但此文发稿时没有脱离113.50-116.35的大区间。

来源: TradingView, StoneX

 

从技术面和基本面两个角度考虑，交易者短线可能倾向于在该货币对守住50天指数移动均线时逢低买入，但要扭转中线趋势，多头需要价格果断站上116.35的前阻力位。如果站于其上，正常情况下上看118.00上方的6年高点。然而，如果下破50天指数移动均线，可能下看区间底部113.50

 

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