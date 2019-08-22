美元/离岸人民币可能再度带动全球风险资产下跌

本周最后的关键事件是美联储主席在标准时间周五1400 于杰克逊霍尔大会上的演讲，市场参与者将寻找美联储对货币政策的最新指引。

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2019/8/22 17:01:00
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本周最后的关键事件是美联储主席在标准时间周五1400 于杰克逊霍尔大会上的演讲，市场参与者将寻找美联储对货币政策的最新指引。

金融市场目前上演的另一重要“剧目”是美元/离岸人民币自813日低点6.9900缓慢上涨。还记得8月5日发生了什么吗？在那个重要的日子，中国人民银行允许美元/离岸人民币站上7.00心理大关，并给全球风险资产带来多米若骨牌效应。我们目睹了全球股市同步下挫（单击此处回顾）

美元/离岸人民币目前的技术要素正再度转向积极：

美元/离岸人民币 – 重现上涨动能



关键价位（1-3个月）

枢轴点 (关键支撑位): 6.9700  

阻力位: 7.1500/2000 & 7.2800

下个支撑位: 6.8000

趋势性方向（1-3个月）

8月6日高点7.15以来持续两周的下修或已结束，所以后市可能看涨。如果守住关键的中线水平支撑位6.9700，美元/离岸人民币可能重拾新一轮上涨推动浪，目标阻力位7.1500/20007.2800但若日图收于6.9700下方，前述看涨情境落空之下可能加深下修，目标支撑位6.8000（也是3月低点以来主上升通道的支撑）。

要素

  • 即使在8月5日到达超买区域，日图RSI还是没有看跌背离，这与2018年10月30日的情况不同，那次导致美元/离岸人民币暴跌行情之前日图RSI形成了看跌背离。
  • 这暗示美元/离岸人民币已重现中线上涨动能。
  • 重要的中线阻力位在7.1500/2000 和 7.2800，那是4月17日低点以来中线上升通道的上轨、斐波纳契扩展群。

美元/离岸人民币上涨不利于除日本外亚洲市场与新兴市场股市，甚至利空标普500指数

  • 自从人民币在2015年8月出人意料地贬值以来，美元/离岸人民币一直与MSCI亚洲（除日本）与MSCI新兴市场股指呈现明显的负相关联系。从以往的观察来看，美元/离岸人民币的反弹通常导致MSCI亚洲（除日本）与MSCI新兴市场股指下跌。反之，美元/离岸人民币如果下跌，可能推动MSCI亚洲（除日本）与MSCI新兴市场股指上涨。
  • 2019年4月以来，美元/离岸人民币一直处于“缓慢上升”的通道内，给MSCI亚洲（除日本）与MSCI新兴市场股指增添下行压力。
  • 美元/离岸人民币的上涨已经开始“传染”标普500指数。继7月创下历史高点之后，该股指一直随着美元/离岸人民币的上涨而下跌。

所以，股票交易员眼下必须开始非常紧密地关注着美元/离岸人民币的走势。

图表来自eSignal



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