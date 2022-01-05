美债收益率与美元/日元同向波动且得到日元期货合约的证实- 嘉盛集团官网

如果相关性保持强劲，请留意美元/日元继续跟随美国10年期国债收益率的走势

2022/1/5 13:48:00

正如我们昨天所述，美国国债收益率和美元新年以来暴涨，打击包括欧元/美元在内的诸多美元货币对。那么日元和美债收益率之间传统上的相关性如何？此文发稿时，美国10年期国债收益率目前处于6周最高点，即1.68%附近，而美国5年期国债收益率报在20202月以来最高点，即1.39%附近。所以，从日元和美债收益率之间通常呈现的高度负相关性的角度看，日元货币对也应该在高点附近。

相关系数是衡量、比较两种交易产品间关联性强度的指标。美元/日元和美国10年期国债收益率之间的相关系数目前报在+0.79，非常接近于交易者应当关注的“重要”水平，即高于+0.80或低于-0.80，应该引起我们的重视。如果收益率继续上涨，美元/日元可能随之走高。美元/日元目前交投于20211124日高点到20211130日低点行情的127.2%扩展位附近，即116.30一线，为20171月以来最高点。上档阻力在同期行情的161.8%扩展位117.34附近，然后是20171月高点118.66。下档支撑位在前高点115.52、今天低点115.27。如果下破后者，美元/日元可能跌至50天均线所在的114.02附近。请注意，RSI处于超买区域，表明价格可能准备回调。

来源: Tradingview, Stone X

 

当相关系数处于“重要”或“不重要”的两可状态之间时，最好的做法是借助其它市场辅助判断。具体到美元/日元，我们可以借助判断的市场是日元期货市场（交易代码6J）。请注意，日元期货市场以日元而非美元报价，所以图表与美元/日元相反。从日元期货看，两者之间的相关系数报在-0.80，达到“重要”程度。价格考验了1124日低点到1130日高点行情的127.2%扩展位，即0.008602，下个支撑位在同期行情的161.8%扩展位，即0.008524。阻力位在前低点0.008657附近和今天高点0.008678

来源: Tradingview, Stone X

 

美国政府债券收益率过去两天的涨势带着美元/日元一起走高，两者在日图上的相关性目前处于两可之间，相关系数徘徊于“重要”的边界。但如果把美元/日元换成日元期货合约，可以发现近月合约的相关系数已达到-0.80水平，为美国10年期政府债券收益率和现货货币对之间的相关性达到“重要”程度添加注脚。

 

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