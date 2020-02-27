美国新冠病例惊动市场

在美国出现首例传染路径不明的新冠肺炎感染病例后，欧洲股市面临又一天推低。特朗普总统昨天晚些时候的新闻发布会未能缓解投资者紧张情绪；相反，美国股指期货今晨下挫，暗示稍晚启动的美国股市将低开。

昨天中国境外新增病例数量首次超过中国境内，围绕新冠疫情对其他经济体影响的担忧升温。伦敦股市方面，受影响最大的仍是航空公司、度假公司、矿业公司和石油生产商。但领跌富时成分股的是WPP，该公司在2019年第四季度营收下滑后，股价大跌了15.6%。这家全球最大的广告公司还警告称，由于丧失部分主要客户，预期2020年业绩不会改善。

希克玛制药和英美烟草公司营收增长，其股价应声上行，一定程度上抵消了富时跌幅。让投资者感到意外的是，英美烟草公司全年利润优于预期。在运营利润增长10%之后，希克玛制药还慷慨地提高了股息数额。

布伦特原油继续走低

由于新冠疫情扩散，布伦特原油价格进一步承压，隔夜一度跌破52美元。由于几无可支撑油价的基本面消息，布伦特目前在52.6美元和52.84美元之间波动。欧佩克维也纳会议可能会在下周结束前为油价提供喘息机会，但在那之前，新冠疫情可能进一步推低油价。