美股2021年走势回顾：科技巨头继续主导整体股指的上涨- 嘉盛集团官网

2021年的交易接近尾声，波动性可能减弱。此时正是回顾过去一年的走势，总结“成功”与“失败”板块的好时候。

纵观美国股市后可以得出一个强有力的结论，即每个板块都很“成功”。如下图所示，今年每个主要板块都上涨，即使表现落后的必需消费品、公用事业和通讯服务板块（市值加权后）也平均斩获近20%的涨幅，更不要说领涨的能源和不动产板块：

来源: Stockcharts.com

从板块轮动角度判断，历史上能源、技术、金融和休闲消费板块的崛起表明牛市周期正处于中后期。当日历翻到2022年的时候，交易者应当警惕，像公用事业、必需消费品和医疗健康等传统的防御板块是否开始脱颖而出。如果是，可能是一个潜在信号，预示着牛市触顶、熊市即将到来。

说完宏观层面我们再来看具体的个股。以下是标普500指数今年表现最好的10只股票，以及所从属的板块：

Devon Energy ( 能源 ) +199% Marathon Oil ( 能源 ) +151% Fortinet ( 技术 ) +146% Signature Bank ( 金融 ) +142% Ford Motor ( 休闲消费 ) +137% NVIDIA ( 技术 ) +132% Diamondback Energy ( 能源 ) +132% Moderna ( 医疗健康 ) +131% Bath & Body Works ( 休闲消费 ) +130% Nucor ( 材料 ) +118%

而更值得注意的是，以下10只股票是标普500指数今年取得近30%涨幅背后最大的功臣：

Microsoft ( 技术 ) +55% Apple ( 技术 ) +36% NVIDIA ( 技术 ) +132% Alphabet ( 通讯服务 ) +67% Tesla ( 休闲消费 ) +27% Meta Platforms / Facebook ( 通讯服务 ) +27% Home Depot ( 休闲消费 ) +56% UnitedHealth Group (医疗健康) +45% Pfizer (医疗健康) +64% Berkshire Hathaway ( 金融 ) +29%

大市值技术股再度为整体股指的上涨贡献了大部分涨幅，权重在进入2022年之前进一步上升。

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