美股2021年走势回顾：科技巨头继续主导整体股指的上涨- 嘉盛集团官网

今年每个主要板块都上涨，即使表现落后的必需消费品、公用事业和通讯服务板块（市值加权后）也平均斩获近20%的涨幅，更不要说领涨的能源和不动产板块。

Matt Weller
作者： 市场研究主管
2022/1/3 14:51:00
Matt Weller
作者： 市场研究主管

2021年的交易接近尾声，波动性可能减弱。此时正是回顾过去一年的走势，总结“成功”与“失败”板块的好时候。

纵观美国股市后可以得出一个强有力的结论，即每个板块都很“成功”。如下图所示，今年每个主要板块都上涨即使表现落后的必需消费品、公用事业和通讯服务板块（市值加权后）也平均斩获近20%的涨幅，更不要说领涨的能源和不动产板块

来源: Stockcharts.com

 

从板块轮动角度判断，历史上能源、技术、金融和休闲消费板块的崛起表明牛市周期正处于中后期。当日历翻到2022年的时候，交易者应当警惕，像公用事业、必需消费品和医疗健康等传统的防御板块是否开始脱颖而出。如果是，可能是一个潜在信号，预示着牛市触顶、熊市即将到来。

说完宏观层面我们再来看具体的个股。以下是标普500指数今年表现最好的10只股票，以及所从属的板块：

  1. Devon Energy (能源) +199%
  2. Marathon Oil (能源) +151%
  3. Fortinet (技术) +146%
  4. Signature Bank (金融) +142%
  5. Ford Motor (休闲消费) +137%
  6. NVIDIA (技术) +132%
  7. Diamondback Energy (能源) +132%
  8. Moderna (医疗健康) +131%
  9. Bath & Body Works (休闲消费) +130%
  10. Nucor (材料) +118%

 

而更值得注意的是，以下10只股票是标普500指数今年取得近30%涨幅背后最大的功臣：

  1. Microsoft (技术) +55%
  2. Apple (技术) +36%
  3. NVIDIA (技术) +132%
  4. Alphabet (通讯服务) +67%
  5. Tesla (休闲消费) +27%
  6. Meta Platforms / Facebook (通讯服务) +27%
  7. Home Depot (休闲消费) +56%
  8. UnitedHealth Group (医疗健康) +45%
  9. Pfizer (医疗健康) +64%
  10. Berkshire Hathaway (金融) +29%

 

大市值技术股再度为整体股指的上涨贡献了大部分涨幅，权重在进入2022年之前进一步上升。

 

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