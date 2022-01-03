美股2021年走势回顾：科技巨头继续主导整体股指的上涨- 嘉盛集团官网

2021年的交易接近尾声，波动性可能减弱。此时正是回顾过去一年的走势，总结“成功”与“失败”板块的好时候。
纵观美国股市后可以得出一个强有力的结论，即每个板块都很“成功”。如下图所示，
来源: Stockcharts.com
从板块轮动角度判断，历史上能源、技术、金融和休闲消费板块的崛起表明牛市周期正处于中后期。当日历翻到2022年的时候，交易者应当警惕，像公用事业、必需消费品和医疗健康等传统的防御板块是否开始脱颖而出。如果是，可能是一个潜在信号，预示着牛市触顶、熊市即将到来。
说完宏观层面我们再来看具体的个股。以下是标普500指数今年表现最好的10只股票，以及所从属的板块：
- Devon Energy (能源) +199%
- Marathon Oil (能源) +151%
- Fortinet (技术) +146%
- Signature Bank (金融) +142%
- Ford Motor (休闲消费) +137%
- NVIDIA (技术) +132%
- Diamondback Energy (能源) +132%
- Moderna (医疗健康) +131%
- Bath & Body Works (休闲消费) +130%
- Nucor (材料) +118%
而更值得注意的是，以下10只股票是标普500指数今年取得近30%涨幅背后最大的功臣：
- Microsoft (技术) +55%
- Apple (技术) +36%
- NVIDIA (技术) +132%
- Alphabet () +67%
- Tesla (休闲消费) +27%
- Meta Platforms / Facebook () +27%
- Home Depot (休闲消费) +56%
- UnitedHealth Group (医疗健康) +45%
- Pfizer (医疗健康) +64%
- Berkshire Hathaway (金融) +29%
大市值技术股再度为整体股指的上涨贡献了大部分涨幅，权重在进入2022年之前进一步上升。
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