美国个股精选：联邦快递股价面临更多下行压力，关注财报

FedEx (FDX)









联邦快递（FedEx）将于今天晚些时候，即美国时段收盘后公布截至2019年5月的四季度财报。分析师根据Refinitiv的数据，预估该公司的每股收益为4.85，同比下降18%。下文我们将先快速过一遍一些关键基本面，然后深入该公司的技术面分析：

截至2019年2月的三季度财报显示，实际每股收益为3.03，比3.11的均值低2.67%。

由于美中当下贸易关系紧张，全球经济增长放慢将影响联邦快递的运输业务，这个不利因素导致预估盈利下降。

技术要点

在6月24日美国时段，联邦快递的股价自6月3日低点150.68以来的小级别“看跌旗形”上升区间下破，使其转为回档阻力并落在165.13。

上述下破伴随着成交量相比6月3日低点以来10天平均成交量增加。

从日图RSI看中线动能保持向下。

关键的中线阻力位落在169.85，那也是2009年3月低点以来前长期主上升支撑位构成的回档阻力。

来自联邦快递相对其所处板块与美国基准股指标普500比例的相对强弱分析，继续展现出中线弱势/落后。

关键价位（1-3周）

中级阻力位: 165.13

枢轴点 (关键阻力位): 169.85

支撑位: 145.10/140.00

后市阻力位: 190.65/198.00

结论

如果受制于关键的中线水平阻力位165.13，联邦快递股价可能启动新一轮下跌，目标下个重要的中线支撑位区域145.10/140.00 (也是斐波纳契扩展群)。

但若日图收上169.85，上述看跌情境不成立并转而启动上修，上攻下个阻力位190.65/198.00 (也是2018年1月18日以来主下降通道的中轨所在)。

图表来自eSignal



