美国刺激方案期限、新冠病例攀升而油价走跌

随着刺激方案谈判最后期限逼近，华尔街股市收跌。各方仍未就方案达成协议的消息令投资者感到不安。负面情绪隔夜在亚洲市场蔓延，欧洲同样即将开盘走低。

2020/10/20 13:37:00

随着刺激方案谈判最后期限逼近，华尔街股市收跌。各方仍未就方案达成协议的消息令投资者感到不安。负面情绪隔夜在亚洲市场蔓延，欧洲同样即将开盘走低。

周二是民主党和共和党就财政刺激方案达成协议的最后期限，看起来，协议如期达成的希望微乎其微。虽然双方分歧正在收窄，但争议依旧存在，而最后期限就是今天晚些时候。11月3日大选前达成协议的可能性正在逐步淡出。

投资者不仅要消化全球最大经济体将不得不先行等待才能推出更多刺激措施的想法，新冠肺炎病例的增加也拖累市场人气。周一，欧洲每日新增病例数创下纪录，整个欧洲地区都在收紧封锁限制措施。

航空业或仍迎来了一些希望，针对飞往需要新冠病毒测试阴性证明才能前往目的地的乘客，希思罗机场推出了20分钟出结果的新冠病毒测试，这可能是帮助身陷泥泞的航空业摆脱困境的一个开端。

稍后将聚焦特朗普和Netflix

展望后市，特朗普和乔·拜登之间将直播最后一场总统竞选辩论。虽然乔·拜登在全国民调中处于领先地位，但有迹象表明，随着大选的临近，优势可能会缩小。此外，Netflix也将于今天晚些时候发布财报。

原油走低

随着围绕全球第二波新冠疫情将阻碍油价复苏的担忧升温，同时利比亚产量增加又在不必要的时候进一步扩大了供应，油价周二连续第四个交易日下跌。

在欧洲和美国新冠病例数激增，全球总病例数突破4000万大关的背景下，各国都在实施更为严格的封锁措施。

石油输出国组织(欧佩克)周一会议并未平息人们对石油需求下降和供应充足的担忧。俄罗斯和沙特阿拉伯都未给出任何暗示，它们将在1月重新考虑增产计划。

目前OPEC+仍将坚持12月减产770万桶天，1月减产580万桶/天的计划。西德州原油目前刚刚守住40美元上方。



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