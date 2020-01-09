美国半导体股：大幅回撤可能迫在眉睫

iShares PHLX半导体中线技术面展望









关键价位(1-3个月)

中级支撑位: 247.10

枢轴点 (关键支撑位): 247.10

阻力位: 265.10/55 & 276.25/279.20

下个支撑位: 218.00 (主支撑位)

后市(1-3个月)趋势

美国费城半导体指数（SOXX）2018年12月26日低点144.79以来的主要上涨趋势保持完好。美国-伊朗冲突暂时搁置，现在的焦点转向美国-中国在外交层面的贸易关系。

中国已经确认，国务院副总理兼首席谈判代表/特使刘鹤将于1月13日前往华盛顿，于1月15日在白宫正式签署阶段1贸易协议。股市等风险资产昨天（1月9日）强力反弹，所有主要美国股指（标普500、纳斯达克100和道指）悉数创下历史新高。事实上，因为2019年12月12日以来阶段1贸易协议的共识已然成为“焦点”，美国政府原则上同意暂停原定于2019年12月15日实施的、大约1600亿美元中国进口消费品征收15%的新关税，所以正式签署前景的利好消息并不突然。作为对美国暂停征税的回应，中国对美国农产品与汽车也搁置额外的关税。

所以，SOXX （美国半导体行业是美-中贸易关系趋缓的主要受益者 – 请看第一张图）可能继续扩大反弹，下周目标265.10/55阻力位，而因为该好消息业已被计入，反弹后可能展开7%-9%幅度可观的回撤，目标关键的中线水平支撑位237.85，然后展开新一轮潜在上涨序列，目标阻力276.25/279.20。

但若日图收于237.85下方，约束多头之余可能展开更深的下修，目标主支撑位218.00 (2019年4月24日/9月12日前区间阻力&2018年12月26日低点以来上升通道的下轨)。

要素

自从创下2018年12月26日低点，SOXX一直在一个上升通道内交投，该通道的上轨现在构成阻力位，落在279.20，该位恰巧也是一个斐波纳契扩展群。

日图RSI守住对应的支撑区域上方从而保持正面，但正接近于严重超买位75%。这些暗示，中线上行动能面临很快过度的风险，回调可能迫在眉睫。

艾略特波浪/分形分析暗示，该指数正接近于2019年8月5日低点以来中等程度的浪3/上涨序列的尾声，最终目标可能在265.10/55 (斐波纳契扩展群)。所以，该股指或许开始展开下修浪4/序列。

关键的中线支撑位在237.85，那是2019年11月15日前波段高点区域，也是斐波纳契回档群和55天均线所在。2018年12月3日以来，价格在该处都出现了明显的波动。

图表来自eSignal