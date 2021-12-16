英镑/美元走势的主导力量可能在FOMC - 嘉盛集团官网

美国11月零售销售月率上涨0.3%，低于上涨0.9%的预期值，也远低于10月的1.8%。剔除汽车的零售销售月率同样增加0.3%，低于0.7%的预期值和1.8%的前值。美国创下40年最高点的通胀率是不是最终抓住了美国消费者？不要忘了美国11月表面通胀率高达6.8%。11月零售销售远差于预期可能令美联储暂停对缩表的加速，但销售数字仍为正值。FOMC应当不会相信11月的放慢启动一种趋势，所以不具备在本次会议基于零售销售修改计划的基础。

英国CPI数据高于预期，一开始推高英镑/美元。正如我的同事Fiona Cincotta在早些时候的文章中所指出的，表面CPI上涨5.1%，预期值4.7%，前值4.2%；核心CPI为4.0%，预期值3.7%，前值3.4%。而随着Omicron变异病毒威力强于预期的担心升温（就在此文发布前不久，英国报告日新增新冠病例数达到史无前例的78610例），英镑/美元开始走低。另外，美国股市因为FOMC立场偏强硬的预期而低开，拖累英镑/美元随之走弱。

来源: Tradingview, Stone X

英镑/美元需要关注的价位

英镑/美元日图已上破下降楔形，但正作势回到该形态的上轨趋势线所在的1.3200。下方支撑位在12月9日低点兼2020年3月低点到2021年5月高点行情的38.2%回档位38.2%，即1.3166附近。接着是楔形下轨趋势线1.3105附近，然后是1.3000的心理整数关口。如果守住楔形且价格上涨，那么楔形目标（1.3513）下方还有多个不容忽视的水平阻力位，包括1.3278、1.3359和1.3412。200天均线也在该目标下方的1.3492。

来源: Tradingview, Stone X

股市和美元在迎来FOMC会议之前一个下跌一个上涨。疲弱零售销售无法推高股市（即出于较小幅度缩表的想法）。英国CPI强于预期，但主导英镑/美元的还是高位新增病例数。但FOMC会议可能改变这一切。

还有不要忘了周四将要召开的英国央行会议。

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