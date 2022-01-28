美国四季度GDP高于预期，通胀分项指标上升- 嘉盛集团官网

四季度GDP初值显示，经济增长率为6.9%，高于5.5%的预期值和2.3%的前值。这是回顾型数字，很多经济学家不会过于关注。但有一项重要信息值得留意，那就是被称为“物价指数”或“平减指数”的通胀分项指标。GDP报告显示，该指标从5.9%的前值上升至7%，高于6%的预期值。另一重要数据是四季度个人消费指数与核心个人消费指数初值，前者报在6.5%，预期值和前值分别均为5.4%。美联储最爱的通胀指标核心个人消费指数，则报在4.9%，符合预期，但高于4.6%的前值。周五将要发布的12月个人消费指数据预计报在5.9%，高于5.7%的前值。请注意，5.7%的前值为39年最高点。核心个人消费指数预计为4.8%，高于4.7%的前值。

鲍威尔昨天警告市场，美联储主要担心的是通胀继续高于预期而且持续时间长于预期。他补充指出，供应链困境一直没有缓解（推升通胀）。而升至高位的GDP物价指数与核心个人消费指数无助于缓和美联储的忧虑。鲍威尔表示，FOMC想在3月会议加息。如果此间通胀继续居高不下，那么问题可能从“何时”加息变成加息“多少”。

受鲍威尔昨天在新闻发布会上的强硬评论影响，美元指数上涨。自从下破2021年5月以来上斜通道的下轨趋势线失败，美元指数就不断迎来买盘。美元指数今天站上前高点96.90并挑战前述通道上轨趋势线所在的97.30附近构成的阻力，下个阻力位在2021年12月15日高点到2021年1月13日低点行情的127.2%扩展位，即97.52附近。然后上看由同期行情的161.8%扩展位和2020年春季以来水平阻力位组成的阻力，即98.28附近。支撑位在突破位96.90、今天低点下方的跳空缺口96.48、50天均线96.06附近。

来源: Tradingview, Stone X

GDP报告属于回顾型数据，但也巩固了美联储关于通胀高于其预期并可能再持续一段时间的观点。基于这样的观点，鲍威尔营造了3月加息的氛围。在3月的下次会议到来之前，似乎一切系于通胀数据的表现。

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