美国PPI高涨，但不大可能改变FOMC决议- 嘉盛官网

美国PPI处于高位，但仅凭一份经济数据不大可能动摇美联储的决议。

2022/3/16 14:44:00

FOMC 3月货币政策会议将于明天结束，在此之前可以看到的最后一份通胀报告就是2月生产者物价指数（PPI）。数据显示，2月表面PPI年率上涨10%，符合预期。但值得注意的是1PPI年率自9.7%上调为10%，使得2月读数显得更“高大”。这是1981年以来的最高点。剔除食品与能源的核心PPI年率上涨8.4%，低于8.7%的预期值；但1月读数自8.3%上修为8.5%。不要忘了，表面PPI还没有纳入油价在俄罗斯入侵乌克兰后的3月上半月的暴涨。

 

 

美元指数自20215月底以来有序走高并形成上涨通道，上周创下20205月以来最高点99.42，站上了通道的上轨趋势线，尾盘一度尝试回到通道内但以失败告终，目前的阻力在129日高点到24日低点行情的161.8%扩展位98.96附近。

来源: Tradingview, Stone X

 

美元指数4小时图可能正在构筑双顶形态，如果突破97.73支撑位，或确认前述形态成立并剑指96.21的下档目标。但要到达此目标，首先必须击穿97.44支撑位。该位下方是由214日高点和114日以来上升趋势线组成的支撑位，即96.40附近。请注意，日图上50天均线也在这些价位附近，落在96.50。第一个阻力位在37日高点99.42，然后是由37日高点到310日低点行情的127.2%扩展位99.82，以及100.00的整数心理关口和100.47附近的161.8%扩展位。

来源: Tradingview, Stone X

 

美联储在明天决定是否加息之前可以看到的最后一份通胀数据将是PPI报告。表面PPI读数处于10%的高位且符合预期，但仅凭一份经济数据不大可能动摇美联储的决议。

 

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