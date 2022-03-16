美国PPI高涨，但不大可能改变FOMC决议- 嘉盛官网

FOMC 3月货币政策会议将于明天结束，在此之前可以看到的最后一份通胀报告就是2月生产者物价指数（PPI）。数据显示，2月表面PPI年率上涨10%，符合预期。但值得注意的是1月PPI年率自9.7%上调为10%，使得2月读数显得更“高大”。这是1981年以来的最高点。剔除食品与能源的核心PPI年率上涨8.4%，低于8.7%的预期值；但1月读数自8.3%上修为8.5%。不要忘了，表面PPI还没有纳入油价在俄罗斯入侵乌克兰后的3月上半月的暴涨。

美元指数自2021年5月底以来有序走高并形成上涨通道，上周创下2020年5月以来最高点99.42，站上了通道的上轨趋势线，尾盘一度尝试回到通道内但以失败告终，目前的阻力在1月29日高点到2月4日低点行情的161.8%扩展位98.96附近。

来源: Tradingview, Stone X

美元指数4小时图可能正在构筑双顶形态，如果突破97.73支撑位，或确认前述形态成立并剑指96.21的下档目标。但要到达此目标，首先必须击穿97.44支撑位。该位下方是由2月14日高点和1月14日以来上升趋势线组成的支撑位，即96.40附近。请注意，日图上50天均线也在这些价位附近，落在96.50。第一个阻力位在3月7日高点99.42，然后是由3月7日高点到3月10日低点行情的127.2%扩展位99.82，以及100.00的整数心理关口和100.47附近的161.8%扩展位。

来源: Tradingview, Stone X

美联储在明天决定是否加息之前可以看到的最后一份通胀数据将是PPI报告。表面PPI读数处于10%的高位且符合预期，但仅凭一份经济数据不大可能动摇美联储的决议。

如何在嘉盛交易平台上交易货币对、贵金属、大宗商品、股指、美港股、ETF等金融市场场外产品？

请按照以下简单的步骤开户

1. 点击账户开户页面，选择适合您的交易平台账户进行开户

2. 账户开通后进行账户注资

3. 下载安装并登录交易平台即可交易

欲了解更多嘉盛汇评精彩文章，欢迎关注嘉盛集团官方微信jiashengjituan