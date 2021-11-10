美国PPI居高不下，美债收益率和美元/日元是否继续同步波动？ - 嘉盛集团官网

美国劳工部规定，生产者物价指数（PPI）衡量国内生产者的产出在一段时间内卖价的平均变化水平，包含的是许多产品与服务的首次商业交易的价格。PPI数据理论上会向下传导到CPI，即城镇居民为一揽子消费品和服务支付的价格在一段时间内的平均变化水平。企业会将上涨的价格传导到下游的消费者，使得PPI经常被视为CPI的领先指标。

美国10月PPI年率为8.6%，与前值持平，但略低于8.7%的预期值，也是2010年11月以来最高水平。10月核心PPI为6.8%，同样与其前值持平，符合预期但依然是历史最高水平。

美国将于周三发布10月CPI，预计表面年率为5.8%，高于5.4%的前值；预计核心通胀率为4.3%，高于4.0%的前值。

PPI趋平是否意味着CPI也将在几个月后趋平？是否甚至意味着通胀高峰已过？

我们经常说美国10年期国债收益率与美元/日元通常同时波动。下图是美国10年期国债收益率图表，上面的橙色线是美元/日元的价格走势，我们可以轻松地看到两者是如何互动的。收益率在10月21日到达近期高点1.704%，随后因11月3日FOMC会议逼近而回撤至头肩顶形态的颈线，即1.55%附近。10年期美债收益率在11月4日突破前述颈线，下探1.33%的目标。请注意，收益率在周二既击破50天均线，也攻克200天均线，两者分别落在1.479%和1.468%。如果收于其下，可能利空美债收益率，亦不利于美元/日元。支撑位在1.378%和上斜趋势线1.29%。

来源: Tradingview, Stone X

这就引人思考“美元/日元可能走向何方”的问题？9月FOMC会议以来，美元/日元脱离通道支撑位109.12后不断走高，于10月20日创下114.70高点，那是2017年以来的阻力位。美元/日元在走高的途中攻克水平阻力位兼通道上轨趋势线112.22附近，使其现在转变为支撑位。但该位之上是通道上轨趋势线兼9月22日低点到10月20日高点行情的38.2%回档位，即112.57附近。112.22下方是又一支撑带，由50%回档位和50天均线构成，落在111.90附近。短线阻力位在周二高点（兼10月28日低点）113.29，如果站于其上，价格有望摸至10月20日高点114.74。

来源: Tradingview, Stone X

如果10年期美债收益率可以守住支撑位并走高，美元/日元也许同样能够上涨。美元/日元交易者面对的可能只是上涨的时机问题。美国PPI处于2010年11月以来最高点（虽然趋平），所以周三CPI数据的发布或许可以给出前述问题的答案。

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