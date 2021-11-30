美国市场开盘报告：随着欧米克隆担忧有所缓解，美股反弹

随着对欧米克隆新变异病毒的担忧有所缓解，美股有望收复上周五部分失地。

Fiona Cincotta
作者： 市场分析师
2021/11/30 18:32:00
Fiona Cincotta
作者： 市场分析师

美国股指期货

道琼斯指数期货上涨1.5%，报35170点

标普指数期货上涨1.5%，报4639点

纳斯达克指数期货上涨1.2%，报16210点

 

欧洲股指

富时指数上涨1.3%，报7137点

Dax指数上涨0.71%，报15356点

Euro Stoxx指数上涨1.1%，报4135点

 

随着市场情绪改善，股市走高

美国股市在上周五抛售后展开反弹，即将开盘上扬，但仍无法收复全部失地。上周末，世卫组织警告称，新的新冠变异病毒欧米克隆动态值得重点关注。但他们补充称，现在说其是否较德尔塔更为致命还为时过早。到目前为止来自南非的实地证据表明，该毒株传染性更强，但没有德尔塔那么严重。总之，现在下结论还为时过早。

 

现有疫苗对欧米克隆是否有效仍存在很大不确定性。辉瑞制药（Pfizer）表示，如果欧米克隆对疫苗产生耐药性，可在100天内研制出新疫苗。

 

尽管欧米克隆在全球范围内迅速传播，而且各国政府也实施了更为严格的旅行规则，市场情绪仍得以回暖。

 

随着“黑五”落幕，零售商或成为市场关注焦点。但总体趋势表明销量仍较2019年大幅下降。

 

预计随着油价在OPEC+会议之前上涨，石油股将进一步走高。

 

标普500指数接下来怎么走？

标普500指数自上周五低点4581点反弹，目前徘徊于11月10日低点4630附近。MACD指标看跌信号减弱，买盘对标普继续上攻的信心保持。若升穿4630则上看50和100均线4680。但50均线似乎正在下穿100均线，表明后续或有进一步走低。若于4630遭拒，价格或测试11月低点4580。

 

外汇 - 美元反弹，追随美债收益率上扬

美元在上周五走软后开始反弹。欧米克隆变种毒株关切引发投资者对美联储能否很快加息的疑虑。而今天，随着担忧缓解，美元紧跟美债收益率走高。美联储主席鲍威尔将于稍后发表讲话。

 

欧元/美元回落，回吐上周五1%涨幅。尽管德国11月通胀率自10月的4.6%飙升至5.2%，达30年来最高水平，货币对仍走低。

 

英镑/美元下跌0.06%，报1.3328

欧元/美元下跌0.35%，报1.1276

 

油价周五急挫后迎来反弹

油价正在上涨，收复周五似乎有些过头的13%跌幅中部分失地。上周五，由于各国政府重新引入部分旅行限制，加之封锁限制关切打压需求前景，欧米克隆高度变异毒株担忧导致原油大幅抛售。

 

围绕新毒株的担忧周末期间有所缓解，从而助力油价反弹。市场注意力也随机转向本周晚些时候召开的OPEC+会议，该石油卡特尔将在会上考虑是否推进增产。该集团很可能对需求前景态度谨慎。

 

西德州中质原油（WTI）价格上涨5.25%，报71.73美元

布伦特原油价格上涨4.85%，报75.06美元

 

数据展望

15:00 未决房屋销售

19:00英央行官员Tiff Macklem讲话

20:00 美联储主席鲍威尔讲话

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