美国市场开盘：华尔街盛赞拜登支出计划，聚焦欧佩克会议

美国股指期货

道琼斯指数期货上涨0.1%，报33066点

标普指数期货上涨0.3%，报3992点

纳斯达克指数期货上涨1.1%，报13243点

欧洲股指

富时指数上涨0.3%，报6745点

Dax指数上涨0.45%，报15070点

欧洲斯托克指数上涨0.6%，报3936点

拜登的支出和税收计划提振股市

美国总统拜登昨天宣布了2万亿美元基础设施支出计划，股市有望开盘整体上行。但拜登同时提到企业税将增至28%以支付中期大手笔开支，债市跌势有所缓解

美债殖利率下降，美元自5个月高点回落。随着殖利率下行，科技股高权重的纳斯达克指数表现料优于同行。考虑到拜登的税收计划涵盖了海外收入，从而严重侵蚀苹果和Facebook等美国巨头公司的利润，上述走势有些令人困惑。

失业金申领人数超出预期

初请失业金人数高于预期，重回70万+水平，报于71.9万，远高于预期的68万，且较上周的65.8万大幅上升。在这一令人失望的数据发布之前，昨天ADP报告显示3月就业人口强劲增长。现在，所有目光都将转向明天的非农就业数据，以寻找有关美国劳动力市场复苏状况的进一步线索。

重点关注股票

Micro Technology — 在周三收盘发布强劲财报和业绩指引后，该股于盘前交易时段上涨4.7%。整体而言，半导体行业很可能成为市场关注焦点。

微软(Microsoft) — 在昨天宣布赢得一份为期10年价值220亿美元的陆军合同后，该股于前一交易日上涨1.5%，今天盘前上涨1.2%。根据协议，微软将为美国陆军制造12万个定制HoloLens增强现实(AR)头盔。

微软股价接下来怎么走？

微软股价在2020年一整年表现优异，上个月创下246历史新高。自2月下旬以来，该股价格小幅回落，并一直交投于窄幅区间内，上行受制于240，下行受限于230。

日线图20和50均线拉平，RSI落在50附近，显示中性偏好。

微软股票预计开于该区间顶部。多头将寻求收于240上方以锁定历史高点246位置下一目标，然后看向整十数位250。

下档来看，若未能收复240，股价可能推低。空头将等待股价下穿230，然后测试3月低点阻力223。





外汇- 尽管制造业PMI表现乐观，欧元和英镑疲弱

由于拜登希望通过提高企业税来为最新一轮2万亿美元支出计划买单，美元在美债殖利率走低后，已自近期5个月高点回落。

欧元/美元 –在数据显示欧元区制造业3月扩张速度快于最初预期后小幅走高。PMI自62.4上修至62.5，同时创下历史新高，制造业仍是经济亮点。考虑到该地区新一波封锁限制措施，服务业表现或不太乐观。

英镑/美元下跌0.1%至1.3775

欧元/美元上涨0.1%至1.1737

油价于OPEC+会议前上涨

在连续两天下跌后，石油价格于今天晚些时候OPEC+会议召开前开始走高。本周早些时候，随着法国宣布第三次全国封锁，印度日增新冠肺炎病例超7万，需求前景担忧拖累油价。

据报道，OPEC+有两种选择。其一是继续减产，其二是增加50万桶石油产量/日。俄罗斯和哈萨克斯坦倾向于后者，其他欧佩克成员国则倾向于前者。

外界预计，欧佩克减产措施至少还会继续一个月，油价获撑。

美国原油价格上涨1.4%至每桶60美元

布伦特原油价格上涨1.5%至63.97美元

接下来的经济数据：

14:45 Markit制造业PMI(3月)

15:00美国ISM制造业PMI(3月)