通胀压力下美国科技股或延续跌势

美国股指期货

道指跌0.5%，报34595

标普500指数跌0.9%，报4151

纳斯达克100指数跌1.7%，报13138

欧洲市场

FTSE跌2.5%，报6947

Dax跌2.4，报15038

Euro Stoxx跌2.4%，报3932

通胀担心冲击股市

科技股似将承接亚洲与欧洲市场的颓势，继续下挫。前一时段由通胀关切引发的板块轮动，即撤出高成长科技股的势头目前没有任何减弱的信号。

中国隔夜发布的工业品出厂价格指数（PPI）加深了市场的恐惧心理。数据显示，PPI年率上涨6.8%，高于预期，也是2017年以来最高点。

接下来美国将公布消费者物价指数（CPI）。美联储始终坚称通胀的上升属于暂时现象，然而面对大宗商品价格的飚升，市场正在质疑这样的观点。

在美国CPI数据发布之前，美联储多名官员将发表讲话，仍有可能安抚市场。

科技股继续下挫

纳斯达克100指数前一时段下挫2.5%，按期货的走势判断开盘可能再跌1.7%。升温的通胀关切正在刺激投资者撤出成长股，进入价值股。道指期货的跌幅较小些，在0.4%。然而，美国股指的下跌或许不止于此。科技股目前估值高企，也容易在未来发生监管风险。花旗集团昨天将脸书网和亚马逊的评级从买入双双下调至中性。

Jolts职位空缺

令人震惊的疲软非农就业报告才出炉几天，我们就将迎来Jolts职位空缺报告。市场预测空缺数在750万人，几乎处于2019年以来的历史高点。这突显出就业市场的失调，表明劳动力市场人才与岗位需求之间不匹配。

道指后市展望

道指期货脱离最近在35000上方创下的历史高点，目前扩大前一时段的跌幅。道指仍交投于其50期简单均线与持续数月的上升趋势线上方，目前在测试其20期简单均线所在的34600。价格的下跌为RSI赢取走出超买区域的机会。守住34250，上涨趋势保持完好。如果下破37000，空头或借势下探33250。上档方面，站上35000的话或创下历史新高。

外汇市场：德国经济信心改善，欧元走高

通胀关切升温，美元依然走低。

在乐观的德国ZEW经济信心指标作用下，欧元/美元在G10货币中脱颖而出。前述指标5月自70.7的前值一跃而至84，远高于71的预期值，驱动力来自德国疫苗接种工作加速推进、新冠病毒病例数正在下降。30%左右的欧盟人口至少接种了一剂疫苗。

英镑/美元上涨0.18%，报1.4145

欧元/美元上涨0.31%，报1.2167

管道输送将恢复正常、印度疫情冲击需求，双重压力下油价走弱

在意识到Colonial管道的关闭很可能只是暂时影响输送运营后，油价下跌。市场预测该管道今天就将恢复运营，本周结束前全面恢复正常。

印度目前的疫情危机正加重油价的下行压力。随着新冠病例数激增导致燃料需求萎缩，印度原油精炼商削减产出与原油进口。而印度是全球第三大原油进口国，此举令原油市场不安。

展望后市，原油库存数据有望对油价起到较大的支撑作用。市场预测，继前一周减少800万桶后，最新一周库存再减230万桶。

美国原油下跌0.9%，报64.35

布伦特原油下跌0.8%，报$67.67

后市展望

15:00 JOLTS Job 职位空缺

15:30 美联储 Williams 讲话

15:30 英国央行行长Bailey 讲话

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