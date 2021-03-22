美国开盘：殖利率下跌，期货涨跌互现，重点关注鲍威尔和耶伦

在美联储主席鲍威尔周末安抚言论后，美债殖利率有所回落。科技股上涨，周期性股失宠。

Fiona Cincotta
作者： 市场分析师
2021/3/22 19:44:00
Fiona Cincotta
作者： 市场分析师

美国股指期货

道指期货下跌0.03%，报32599点

标普指数期货上涨0.2%，报3917点

纳斯达克指数期货上涨0.74%，报12950点

欧洲股指

富时指数下跌0.03%，报6715点

Dax指数上涨0.06%，报14650点

欧洲斯托克指数下跌0.01%，报3836点

随着殖利率回落，股市即将开盘走高

由于美债殖利率下跌，投资者再度青睐成长型股票，科技股即将跑赢大盘。以科技股为主的纳斯达克指数期货上涨，道指下跌，周期性股失宠。

在美联储决策者周末期间安抚债市空头后，基准10年期美债殖利率下跌3.3%至1.67%，自上周创下的14个月高点1.75%大幅走低。美联储主席鲍威尔在《华尔街日报》上撰文称，美国经济复苏还远未达成，美联储将继续提供所需支持。里士满联储主席Thomas Barkin也在接受采访时表示，并未出现不愿见到的通胀迹象。

美元在早盘回吐避险涨幅并于寻求收益的交投环境下走低。

重点股票

GameStop：盘前交投下跌0.6%，但在明天财报发布前或面临一些波动行情。基本面对该股究竟有多大影响，市场仍存在疑问。短线交易员与对冲基金之间的民粹逼空行情一直是这类股票的关键驱动。

特斯拉(Tesla)：在Cathie Wood的ARK投资管理公司表示特斯拉股价到2025年可能达3000美元后，该股盘前交投上涨3%。Cathie wood的观点在华尔街颇具分量。

特斯拉股价下步将走向何方?

特斯拉股价今年年初上涨至历史高点后一直呈下行趋势。股价在540.00触底后略有反弹。该股呈区间交投，下限615.00，上限720.00。

今天的跃升带动股价重回日线图20均线上方。但仍低于50均线，RSI也相对中性。谨慎起见，可等待突破上述水平后再行激进买卖交易。



阿斯利康因美国试验结果提振，欧盟疫苗危机加剧

阿斯利康(AstraZeneca)在美临床试验显示，其新冠疫苗有效性为79%，预防住院的有效性为100%，对65岁以上人群的有效性相同，且不会增加血栓风险。在欧洲各国政府对疫苗接种安全性提出质疑后，此次实验结果为阿斯利康带去了亟需的好消息。

结果出炉之际，正值德国因新病例激增，拟效法法国，将封锁限制延长至4月中旬。

印度日增感染病例也报于4个月来最高水平，巴西和智利日增病例创新高。

外汇：土耳其里拉触及历史低点

美元早盘回吐避险涨幅，于收益交投中推低。

在土耳其总统埃尔多安出人意料地解除央行行长纳科·阿格巴尔(Naco Agbal)职务后，土耳其里拉/美元开盘探入最低水平，大跌14%至8.4836。此举引发了人们对土耳其可能再次降息，从而构筑进一步通胀压力的担忧。

美元/土耳其里拉自历史高点回落，交投上涨9.7%，报7.9206。

汇市其他方面表现相对低迷，新的直接交易催化剂匮乏。

投资者正在等待美联储主席鲍威尔和美国财政部长珍妮特·耶伦的国会证词。

英镑/美元交投持平于1.3865

欧元/美元上涨0.2%至1.1927

油价疲弱开局后走势好转

美国原油价格在上周大跌后，现正试图推高。上周油价跌幅逾6%，随着欧洲第三轮新冠疫情和更严格封锁措施担忧升温，油价今天开盘下行。

美国原油交投下跌1%至61.37美元

布伦特原油价格下跌0.3%至64.23美元

接下来的数据日程

13:00美联储鲍威尔讲话

14:00成屋销售





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