美国11月CPI创下1982年6月以来最高点，关注FOMC决策- 嘉盛集团官网

各类基金可能在FOMC会议召开前、年底这段时间着力获利了结，或许导致市场震荡。

2021/12/13 14:18:00

上周市场最期待的就是美国11CPI，该报告也不负众望。美国11CPI表面年率为6.8%，创下19826月以来最高点（当时为6.8%），符合预期，前值为6.2%。剔除食品与能源的核心CPI同样上涨，年率为4.9%，前值为4.6%12月密歇根大学消费者信心指数也在当天发布，结果显示1年期通胀预期分项指标为4.9%，与11月读数持平；5年期通胀预期分项指标为3%，同样与11月读数持平。好消息是，这些数字并没有上升。坏消息是，美联储的目标仅为2%

看到上述数据，市场合乎逻辑的想法是美元应当上涨，但美元指数在15分钟图上反而闻讯下跌：

来源: Tradingview, Stone X

 

这是FOMC会议召开前“符合”预期的数据引发的“听传闻买进见事实沽出”行情吗？美元指数自从年初在89.20/89.50形成双底以来强力走高，双底的目标在97.72附近。美元指数最近在1124日创下96.94高点，和双底目标比还有距离。不过，美元指数上破5月低点以来的上升通道的走势确实为假突破。价格在突破通道的一边失败后通常转而考验通道的另一边 美元指数目前的“另一边”在94.65附近。第一支撑位在略上方的50天均线94.90附近。趋势线下方筑有强水平支撑位，落在93.35

来源: Tradingview, Stone X

 

与此同时，美元指数也在逼近对称三角形的相汇点与20203月高点到20211月低点行情的50%回档位，可能向上打破三角形。如果站上96.50，第一阻力在1124日高点96.94，然后是前述行情的61.8%回档位所在的97.72（也是双底形态的目标），接着是水平阻力位98.17

所有重要的通胀数据都已在FOMC会议召开之前揭晓，美元指数接下来的走势可能系于FOMC决策。如果FOMC加速减码债券购买计划，可能提振美元。如果维持当前债券购买节奏，可能推低美元指数。在那之前，请留意市场震荡，因为各类基金在FOMC会议召开之前和年底这段时间可能找机会获利回吐（美国11CPI数据发布时可能也出现了同样的情况）。

 

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