美国3月CPI涨至1981年12月以来最高点- 嘉盛官网

美国在早些时候发布了3月通胀数据，结果显示表面CPI年率为8.6%，高于8.5%的预期值和7.9%的前值，也是1981年12月以来最高点。相比上月读数大涨主要是因为食品与能源价格走高，因为剔除这些不稳定因子后的3月核心CPI年率“只有”6.5%（是1982年8月以来最高点，预期值和前值分别为6.6%和6.4%）。这些数值有助于进一步证实美联储官员Evans 昨天所说，即5月FOMC会议极可能加息50个基点。

白宫在昨天警告，CPI读数可能强劲，很多人因此认为结果高于预估。看到结果后市场显然松了口气，美元随后走弱。美元指数自100.20下跌至99.74后回升。

来源: Tradingview, Stone X

美元指数4小时图自3月31日以来有序走高并形成上涨通道，但昨天开始横盘整理并脱离通道，今天形成短线新高100.23，然而RSI与价格背离，暗示后者或已准备好回调。支撑位在3月28日高点99.37附近，如果失守，价格可能跌至3月30日以来低点97.74。第一阻力位在上升通道的下轨趋势线和3月28日高点到3月30日低点行情的161.8%扩展位100.41附近，如果攻克，可望摸至2020年4月以来高点100.93。

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欧元/美元的走势一直和美元指数走势相似，只是方向相反。3月31日以来价格一直有序走弱并形成下跌通道，之后横盘并摆脱通道。但欧元/美元今天没有像美元指数那样创下短线新低。第一支撑位在4月8日以来低点1.0836附近，然后是3月7日以来低点1.0806，接着是3月28日低点到3月31日高点行情的161.8%扩展位1.0792附近。阻力位先后落在3月28日低点1.0945附近、水平阻力位1.1028和3月31日高点1.1190。

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美国今天发布的CPI表现火热，但因白宫昨天的警告而或已计入市场。CPI最终没有比想象中更糟糕，交易者可能因此松了口气。请留意市场是否在接下来几天修正看法，特别是如果面对更多有关5月加息50个基点的讨论。

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