美国三大股指悉数收出新高，后市该如何应对？

在美国各股指收于历史新高之际，我们着力回顾标普500指数之前在创下52周高点后的走势。

在美国独立日假期到来前的周三，受到美联储降息的预期和欧洲央行继续宽松银根的帮助，美国股市反弹。这波反弹行情最引人瞩目的是三大股指悉数、同步收于历史高点。美国总统高兴之下连发多条推文直到凌晨。

标普500的趋势无疑仍然向上，虽然有些指标暗示其可能有点超买。但我们似乎越来越频繁地听到创下新高的声音。至少感觉是那样的。所以我们决定回顾以往创下新高后的走势，以判断标普500指数是否真如人们所想地那么“牛”。

但我们将用打破52周高点后1-20天未来回报这个指标，因其将提供更多的信号，也给我们机会在评估数据时记着选取更具可交易性的时间周期。





上图为1960年以来标普500指数未来回报：日高点为52周高点

事件：标普500指数盘中创下52周高点

时间周期: 1960年1月1日到现在

未来回报: 事件后1-20天





从该数据组中我们发现，1960年以来，有10.22%天盘中创下52周高点

1-20交易日期间的未来回报率是正数

平均与中间回报率慢慢增加

中间回报率在2周左右（1-10个交易日）时达到峰值

所有区间都实现了正赢率（高于50%），但在创下52周高点后的2周左右（1-10个交易日）触顶

要点：



买入与持有最佳

在创下日内52周高点后持有4周左右似乎最理想，因其未来回报率（平均和中间回报率）和赢率最高

1天后的平均回报率实在太小

但盘中创下高点后也可能收低，并且也有向下反转的例子。所以接下来我们查看标普500收于52周高点的情况。









事件: S&P500指数收于52周高点

时间周期: 1960年1月1日到现在

未来回报率: 事件后1-20天





从该样本我们发现，1960年以来3.7%天收于52周高点

平均与中间未来回报率都为正值

但中间（典型）回报率要高得多，暗示下跌的例外推低了平均未来回报率

在事件后4周左右，正回报明显下降

赢率在事件后1周左右达到峰值，并且在2-4周后明显减少

要点：:

持有的蜜月期似乎在事件后1-2周左右

这是对峰值赢率（1周）和峰值回报（2周）做取舍后的结果

持有1个月似乎并不理想，因为赢率最低且平均回报率第二低。但中间（典型回报率）为第2高











上图为1960年以来标普500指数未来回报：日收盘价为52周高点

但再深入挖掘我们也发现，事件后1-4周的平均负回报高于平均正回报。





总结：

整体而言，52周高点一般倾向于带来正回报

但当负回报出现时，通常大于正回报（盘中创下和收于52周高点都一样）

这提醒我们风险管理仍然是关键。做好风险管理，当下跌例外出现时，我们有机会最小化不利风险







