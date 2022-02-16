美国1月PPI远超预期- 嘉盛集团官网

美国1月表面PPI年率上涨9.7%，预期为上涨9.1%。

2022/2/16 13:10:00

美国1月表面PPI年率上涨9.7%，预期为上涨9.1%12月数值自9.7%上调为9.8%。而剔除不稳定的食品与能源成份的核心PPI1月年率上涨8.3%，高于7.9%的预期值，持平于前值。表面PPI与核心PPI年率双双高于预期，而且上周揭晓的1CPI同样高于预期，报在7.5%，高于7.3%的预期值和7.0%的前值。美国的通胀继续上升。圣路易斯联储主席Bullard过去几天不断发表言论，表述其支持截至71日加息100个基点。这可能意味着FOMC在那个日期之前加息50个基点，或者临时加息。Bullard还表示，支持提前紧缩银根以结束量化宽松计划。1PPI数据佐证Bullard的立场。

美元指数20215月以来一直交投于一个上升通道内，11月底虚假上破通道后回到通道内。对通道一边的虚假突破常常跟随着对通道另一边的再度测试，美元指数也是如此。该指数在114日考验通道下轨趋势线，此后一直交投于上升通道内。

来源: Tradingview, Stone X

 

美元指数4小时图年初以来一直交投于由94.57 - 97.44构成的对称三角形内，最近到达128日高点到24日低点行情的50%回档位96.29附近。上档阻力有不远处的214日高点96.43（也是三角形的下降趋势线）、前述行情的61.8%回档位，以及水平阻力位96.98128日高点97.44。支撑位在今天低点与50天均线96.00附近、水平支撑位与长期通道的上升趋势线95.71附近、通道下轨趋势线95.35附近、24日低点95.13

来源: Tradingview, Stone X

 

美国PPI远强于预期。圣路易斯联储主席Bullard已明确展示强硬立场，支持很快加息50个基点且截至71日加息100个基点。如果得到其他美联储官员的赞同，则美元指数可能提前创下近期新高。

 

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