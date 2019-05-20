美国股市一览：华为恐慌重创科技股

综述
- 美国股指连续第二天走低，受投资者对华为相关报复行动担忧的影响，以科技股为主的纳斯达克100指数领跌。
- 公用事业股(XLU)、金融股（XLF）和能源股（XLE）小幅上涨。其他所有板块当日悉数下行，其中科技股跌幅最大（近2%）。
- 华为事件令芯片制造商和其他科技制造商受创尤为严重，高通（QCOM）下跌6%、博通（AVGO）下跌6%、英特尔（Intel）下跌3%，苹果（Apple）下跌3%。
- 在联邦通信委员会批准Sprint与T-Mobile合并案后，Sprint股价暴涨19%。
* 5月21日亚洲时段无一级财报待发
宏观经济事件日程
*数据来自 Refinitiv。 股指名称或并不反映可交易金融工具，并非每一地区都能提供所有市场交易。
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