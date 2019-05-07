美股一览：贸易战漩涡致其暴跌

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在对美-中贸易战升级的担心中， 美国各大股指全线急跌 ，跌幅近2%。

，跌幅近2%。 11 大板块悉数收低 。科技板块以近3%的跌幅垫底，与此同时，公用事业板块表现最好，虽然当天还是下跌了0.7%。

。科技板块以近3%的跌幅垫底，与此同时，公用事业板块表现最好，虽然当天还是下跌了0.7%。 华尔街的“恐惧指数” VIX 飚升至近 22 ， 周初以来涨幅近70%。

周初以来涨幅近70%。 Beyond Meat股价今天再度反弹，相较周四的发行价上涨240%。

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*数据来自Refinitiv。股指的名称跟其是否可供交易没有关系，且并非所有的市场可以在所有地区被交易。



