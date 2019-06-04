美国股市一览：降息预期升温、美墨关系缓和，推动股市回升

头条新闻
- 美联储主席为降息敞开大门，美国各股指周二上涨，并且大部分主要股指回到200天均线上方。
- 回报率更高的REIT和公用事业股表现最差，而科技股以逾3%的涨幅领涨。
- 墨西哥总统表示有信心在6月10日之前与美国达成协议；美国参议院多数党领袖McConnell表示，国会没有多少人支持对墨西哥征收关税。这两项动态给美墨贸易紧张关系降温，交易员暂时松了口气。
- 在昨天反垄断调查阴云影响下暴跌后，FAANG回升，其中Facebook涨2.0%、Amazon涨2.2%、Apple涨3.7%、Netflix涨5.2%、Alphabet涨1.6%。
- 单击⦁ 此处了解我们为何要密切关注稀土金属市场的变化。
*今天亚洲时段没有重量级的企业消息宣布。*
宏观经济日历
*数据来自Refinitiv。股指的名称跟其是否可供交易没有关系，且并非所有的市场可以在所有地区被交易。
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