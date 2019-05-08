美国股市一览：股市企稳，市场等待贸易谈判结果

Matt Weller
作者： 市场研究负责人
2019/5/9 3:15:00
0 阅读量
Matt Weller
作者： 市场研究负责人

头条新闻

  • 美国各大股指周三收盘涨跌互见。在一些看起来疯狂的潜在关税逼近之前，交易员等待接下来两天美中贸易对话于华盛顿举行并继续保持谨慎。
  • 主要板块中，医疗健康实现微小的涨幅，而公用事业表现垫底。
  • 特朗普发推文称，中国国务院副总理刘鹤将访美并与美国“敲定一项协议”。市场因此期待本周看到一份贸易协议，这点据推论应利好风险资产。话虽如此，路透社有报道称，中国收回了之前做出的所有关于贸易的承诺。面对这样的消息，交易员保持谨慎。
  • 华特·迪士尼公司（Walt Disney Company）的每股收益为1.61美元，高于1.58的预期值。该公司还公布，总收入为149.2亿美元，好于预期的143.6亿美元。
  • Beyond Meat自上周四上市以来首度下跌，当天收低近9%。

企业日历



AMC = 市场收盘后

宏观经济日历



*数据来自Refinitiv。股指的名称跟其是否可供交易没有关系，且并非所有的市场可以在所有地区被交易。


相关主题： 股指 股市

最新研究消息 

查看更多
黄金预测：金属下跌但前景乐观
五月 24, 2023 08:23 上午
一周展望：是否继续看涨欧元/美元？
五月 22, 2023 01:33 上午
鲍威尔在经济俱乐部的发言延续“不够鹰派”的基调
二月 8, 2023 04:50 上午
美国非农和日本央行继任者的传闻打压日元
二月 7, 2023 07:12 上午
NFP大超预期。但数据会修正吗？
二月 6, 2023 06:07 上午
欧洲央行如预期般加息50个基点。3月将再加50个基点
二月 3, 2023 06:31 上午

立即开户

体验我们屡获殊荣的平台所带来的快速安全的交易执行。
开设账户

Web Trader平台

我们先进的网络交易平台具有丰富的功能。
了解更多

经济日历

FOMC会议纪要：通胀仍是主要风险
一月 5, 2023 05:37 上午
    股市开始回吐涨幅
    Fawad Razaqzada
    一月 5, 2023 05:32 上午
      周二技术分析：标普500指数、美元指数、英镑/美元和黄金
      Fawad Razaqzada
      十一月 30, 2022 03:29 上午
        经济增长担忧取代通胀恶化成决定因素，股市还能撑多久？
        Fawad Razaqzada
        十一月 24, 2022 04:27 上午

          StoneX Financial Pty Ltd（“我们”、“我们的”）网站可能会不时包含第三方提供的其他网站和/或资源的链接。这些链接和/或资源仅供参考，我们无法掌控这些资讯的内容，对其内容不提供任何认可。我们网站上的任何分析、意见、评论或基于研究的资讯仅供参考和教育目的，在任何情况下均不旨在成为投资邀请或要约，亦非买卖建议。如果您不确定，您应该始终就您是否适合在任何相关市场进行投机以及承担相关风险的能力寻求独立建议。对于我们网站上的资讯的完整性或准确性，我们不作任何明示或暗示的陈述或保证。我们没有义务更新任何此类资讯。

          因此，对于您或任何第三方因使用我们网站上的信息而引起或与之相关的任何损失或损害，我们（和/或我们的关联公司）概不负责或承担任何责任（我们无法根据法律或适用的监管制度限制或排除的任何义务或责任除外），并且在此明确否认任何此类责任。