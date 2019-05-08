美国股市一览：股市企稳，市场等待贸易谈判结果

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美国各大股指周三收盘涨跌互见。 在一些看起来疯狂的潜在关税逼近之前，交易员等待接下来两天美中贸易对话于华盛顿举行并继续保持谨慎。

在一些看起来疯狂的潜在关税逼近之前，交易员等待接下来两天美中贸易对话于华盛顿举行并继续保持谨慎。 主要板块中，医疗健康实现微小的涨幅，而公用事业表现垫底。

特朗普发推文称，中国国务院副总理刘鹤将访美并与美国“敲定一项协议”。 市场因此期待本周看到一份贸易协议，这点据推论应利好风险资产。话虽如此，路透社有报道称，中国收回了之前做出的所有关于贸易的承诺。面对这样的消息，交易员保持谨慎。

市场因此期待本周看到一份贸易协议，这点据推论应利好风险资产。话虽如此，路透社有报道称，中国收回了之前做出的所有关于贸易的承诺。面对这样的消息，交易员保持谨慎。 华特·迪士尼公司（Walt Disney Company）的每股收益为1.61美元，高于1.58的预期值。该公司还公布，总收入为149.2亿美元，好于预期的143.6亿美元。

Beyond Meat自上周四上市以来首度下跌，当天收低近9%。

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AMC = 市场收盘后

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*数据来自Refinitiv。股指的名称跟其是否可供交易没有关系，且并非所有的市场可以在所有地区被交易。



