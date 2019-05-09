美国股市一览：美-中贸易协议希望淡去，拖累股市下跌

头条新闻
- 美国各大股指周四收低，但确实在美-中贸易协议的（微弱）希望中自早盘低点回升。
- 当天主要板块中唯一斩获涨幅的是REIT，下跌幅度最大的是科技板块，跌幅近1%。
- 美-中贸易焦点达到峰值，因为美国总统指出，本周仍有可能与中方达成贸易协议，但他拥有替代协议的“非比寻常的选择”。谈判于美东时间17:00（标准时间21:00）重启，早于拟加征关税的时间美东时间午夜。
- Uber定于周五IPO – 单击此处详见我们的前瞻全文，单击此处了解此次事件的在线讲座。
- 亚洲各大股指正普遍小幅下跌，但走势将高度依赖美-中贸易谈判的结果。
*周五亚洲时段没有重大财报发布。
宏观经济日历
*数据来自Refinitiv。股指的名称跟其是否可供交易没有关系，且并非所有的市场可以在所有地区被交易。
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