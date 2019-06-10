美国股市一览：并购消息流中连续第五天上扬

综述
- 上周末美墨达成移民协议，墨关税威胁消除，受此提振，美国股指连续第五天收高。
- 科技股今天再度领涨，涨幅约1%。高收益板块（REITs和公用事业）在所有主要行业中表现最弱。
- 并购消息：Salesforce （CRM，跌幅 -5.2%）在宣布收购Tableau（DATA，+34%)后股价下跌。联合技术公司（UTX，-3%）宣布将与雷神公司（RTN，+1%）合并后股价走低。
- Beyond Meat（BYND）股价进一步斩获21%涨幅，较今年早前的IPO价格上涨了600%。
*明天亚盘无重大影响型公司财报待发*
*明天亚盘无重要宏观经济数据待发*
*数据来自 Refinitiv。 股指名称或并不反映可交易金融工具，并非每一地区都能提供所有市场交易。
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