美股一览：反垄断调查阴云笼罩着科技巨头

美国各大股指周一收低，其中科技权重类股指纳斯达克100领跌。

Matt Weller
作者： 市场研究主管
2019/6/4 2:11:00
Matt Weller
作者： 市场研究主管

头条新闻

  • 美国各大股指周一收低，其中科技权重类股指纳斯达克100领跌。
  • 通讯服务与科技领跌，两者当天跌幅均超过2%。材料股表现最好，上涨近2.5%。
  • 周末有多起报道暗示，联邦政府或调查或检查科技巨头Alphabet、Amazon、Facebook和Apple，致其跌幅分别达到6%、5%、8%与1%。另外，Apple宣布其iTunes平台将分裂成3个独立的应用程序。
  • 美国数据：ISM与Markit制造业PMI双双低于预期，前者跌至两年半低点52.1，但就业分项指标相对坚挺，报在53.7。
  • 周一黄金涨逾1.5%、西得州原油跌近1.5%。
  • 交易员继续计入美联储今年多次降息，导致短期美债殖利率延续直线下挫的势头。2年期美债殖利率现报在1.83%，仅过去三个时段就下跌了近30个基点！

企业日历（亚洲）



宏观经济日历


 *数据来自Refinitiv。股指的名称跟其是否可供交易没有关系，且并非所有的市场可以在所有地区被交易。

欲了解更多嘉盛汇评精彩文章，欢迎关注嘉盛集团官方微信jiashengjituan


相关主题： 股市 股指

最新研究消息 

查看更多
黄金预测：金属下跌但前景乐观
五月 24, 2023 08:23 上午
一周展望：是否继续看涨欧元/美元？
五月 22, 2023 01:33 上午
挪威央行对加息踩下刹车
一月 26, 2023 03:18 上午
谁是最大赢家？2022年金融市场大盘点
一月 3, 2023 08:27 上午
英镑/美元再次跌破1.20
十二月 20, 2022 04:48 上午
英国经济前路坎坷，英镑/美元升势恐难维持
十二月 13, 2022 03:48 上午

立即开户

体验我们屡获殊荣的平台所带来的快速安全的交易执行。
开设账户

Web Trader平台

我们先进的网络交易平台具有丰富的功能。
了解更多
经济日历

Reddit上的热门股票趋势
Joshua Warner
十一月 28, 2022 04:00 上午
    波音第一季度财报预览：股票接下来怎么走？ 嘉盛集团官网
    Joshua Warner
    四月 27, 2022 06:25 上午
      微软第三季度财报预览：股票接下来怎么走？ 嘉盛集团官网
      Joshua Warner
      四月 26, 2022 04:35 上午
        科技巨头股一季度财报前瞻：估值或遭遇重大考验- 嘉盛官网
        Joshua Warner
        四月 22, 2022 03:30 上午

          StoneX Financial Pty Ltd（“我们”、“我们的”）网站可能会不时包含第三方提供的其他网站和/或资源的链接。这些链接和/或资源仅供参考，我们无法掌控这些资讯的内容，对其内容不提供任何认可。我们网站上的任何分析、意见、评论或基于研究的资讯仅供参考和教育目的，在任何情况下均不旨在成为投资邀请或要约，亦非买卖建议。如果您不确定，您应该始终就您是否适合在任何相关市场进行投机以及承担相关风险的能力寻求独立建议。对于我们网站上的资讯的完整性或准确性，我们不作任何明示或暗示的陈述或保证。我们没有义务更新任何此类资讯。

          因此，对于您或任何第三方因使用我们网站上的信息而引起或与之相关的任何损失或损害，我们（和/或我们的关联公司）概不负责或承担任何责任（我们无法根据法律或适用的监管制度限制或排除的任何义务或责任除外），并且在此明确否认任何此类责任。