美股一览：反垄断调查阴云笼罩着科技巨头

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美国各大股指周一收低，其中科技权重类股指纳斯达克 100 领跌。

通讯服务与科技领跌，两者当天跌幅均超过2%。材料股表现最好，上涨近2.5%。

周末有多起报道暗示，联邦政府或调查或检查科技巨头Alphabet、Amazon、Facebook和Apple，致其跌幅分别达到6%、5%、8%与1%。另外，Apple宣布其iTunes平台将分裂成3个独立的应用程序。

美国数据：ISM与Markit制造业PMI双双低于预期，前者跌至两年半低点52.1，但就业分项指标相对坚挺，报在53.7。

周一黄金涨逾1.5%、西得州原油跌近1.5%。

交易员继续计入美联储今年多次降息，导致短期美债殖利率延续直线下挫的势头。2年期美债殖利率现报在1.83%，仅过去三个时段就下跌了近30个基点！

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*数据来自Refinitiv。股指的名称跟其是否可供交易没有关系，且并非所有的市场可以在所有地区被交易。 欲了解更多嘉盛汇评精彩文章，欢迎关注嘉盛集团官方微信jiashengjituan



