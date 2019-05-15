美国股市一览：欧盟和USMCA乐观情绪提振股市

综述
- 美国股指连续第二天上涨，道琼斯工业平均指数收复200天均线，波动率指数（VIX）回落至20下方。
- 11个主要板块中10个再度走高，其中通讯服务类股领涨。金融类股表现落后，较昨日收盘小幅下跌。
- 优步股价反弹至42.00，再度考验IPO发行价。
- 贸易新闻再次占据主导地位：特朗普总统决定推迟6个月征收欧盟汽车关税，而财政部长努钦指出，美国即将与墨西哥和加拿大就钢铁关税达成协议。
- 《华尔街日报》报道称，美国代表团下周可能前往中国参加贸易谈判，不过该消息尚未得到证实。参见我们相关汇评文章。
公司事件日程
NTS = 未明确具体时间
宏观经济事件日程
*数据来自 Refinitiv。 股指名称或并不反映可交易金融工具，并非每一地区都能提供所有市场交易。
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