美国股市一览：能源股逆涨势收低逾1%

- 美国股指今天盘中起起落落，收盘涨跌互见但整体走高，不过可能只是短时间稍事休息。
- 能源类股今天跌幅逾1%，非必需消费品类股领涨。
- 贸易战方面，美国副总统彭斯表示，如果有必要，美国可将对华关税“提高一倍以上”。
- 美国第一季度GDP增长年率修正为3.1%(前值：3.2%，预期：3.0%)。核心PCE上涨1.0%，低于明天4月通胀报告公布前初步预期值1.3%。
- 尽管利率整体下行，美国4月未决房屋销售下降1.5%，低于预期的+0.5%。
- 在其上市后的首份财报中，优步（Uber）公布调整后净亏损为9亿美元，营收27.6亿美元。截至发稿时，该股于盘后交易中小幅下跌。
*明天亚盘无重大市场影响型财报待发*
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