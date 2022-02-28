俄罗斯侵入乌克兰，美元飚升- 嘉盛官网

寻找价格可能休整甚或反转的技术点位。

2022/2/28 17:02:00

随着俄罗斯势如破竹侵入乌克兰，因为无数投资者相信美国政府在任何情况下都会兜底而被视为避险货币的美元（其它避险资产有日元和黄金）上涨，推动许多对手货币下跌。接下来我们观察今天波动最大的几个货币对及其可能休整甚或反转的技术点位。

 

欧元/美元

211日最初爆出俄罗斯可能入侵乌克兰的消息以来，欧元/美元就不断下跌。该货币对当天报在1.1400上方，而昨天日图上出现长上影线。该形态表明先出现的多头不敌尾盘出现的空头，预示后市可能下跌。果不其然，欧元/美元击穿1124日低点1.1186后逼近128日低点1.1121，下方支撑位有长期水平支撑位1.1020、通道下轨趋势线1.0950附近。（请注意，价格在上破通道失败后往往转向考验通道的下端，月初就出现过这样的走势）。

来源: Tradingview, Stone X

 

英镑/美元

英镑/美元一直交投于2021730日以来趋势线下方，只在1月中旬有过为期三天的例外。今天，该货币对跌逾200点子，击破50天均线1.35132021128日低点到113日高点行情的61.8%回档位1.3357。当天跌幅巨大，我们不得不考虑价格准备反击（至少短期反弹）的可能性。水平支撑位在1.3278128日低点在1.3160。如果价格下破后者，或可轻松跌至1.3000的心理整数关口。

来源: Tradingview, Stone X

 

美元/加元

美元/加元正追随美元走高。正如我们上周所述，油价上涨应可推低美元/加元，但结果并没有。美元/加元今天反而跟随美元指数上涨，如果油价下跌或者加拿大央行下周决策强硬程度不及预期又当如何？届时该货币对可能涨至更高的水平！上方阻力位在20211220日以来高点1.2963、水平阻力位1.2990 1.3122

来源: Tradingview, Stone X

 

 

俄罗斯今天大举入侵乌克兰，投资者涌入美元避险，可能已经导致部分美元货币对下跌过快、跌势过深，请留意价格可能休整甚或反转的技术点位。

 

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