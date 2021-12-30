美元后市继续下跌还是短暂下跌后恢复上涨？ - 嘉盛集团官网

进入伦敦时段定盘，美元指数遭到抛售。很多大型交易机构与对冲基金已离场准备进行年尾购物，但市场上还有一些交易机构仍在交易。而一些养老基金也需要为年度资产负债表日的到来做准备，在此时缺少流动性的市场环境中可以左右价格。这些“留守者”在12月结束和2021年结束还有两天的今天进行抛售的主要原因是，很多基金需要为结算日期的到来做好准备。也就是说，周五（12月31日）是T+2结算日期，那么周三（12月29日）就是最后的交易日。在美元遭到抛售的同时，欧元/美元和英镑/美元双双上涨。两者后市怎么走？

欧元/美元5月以来从1.2215开始走低，形成有序的下行通道，但11月24日下破该通道下轨趋势线1.1186附近失败，中断了这轮下跌。此后，欧元/美元围绕着2020年3月低点到2021年1月6日高点行情的61.8%回档位附近徘徊。

欧元/美元4小时图打破短线盘整通道后上涨，但止步于1.1391附近的50天均线下方不远处且随后回撤。50天均线（未显示于图表上）上方的阻力为通道上轨下斜趋势线兼水平阻力位1.1490附近。欧元/美元目前止步于三角形上轨趋势线支撑位1.1325附近，如果回到趋势线下方，可能先后下看下轨趋势线1.1240附近和前低点1.1182。

来源: Tradingview, Stone X

英镑/美元4小时图自11月9日以来不断下跌并形成下降楔形（请看红色线），一个月后在1.3225附近上破该楔形，探入水平阻力位后回调并回踩楔形上轨趋势。该货币对自12月20日开始走高且从未回首，由1.3183上涨至当前价位1.3499附近。上方第一个显而易见的阻力在1.3500。英镑/美元在本周初构建一个旗形，目标在1.3570附近，但在那之前还有一个“拦路虎”在水平阻力位1.3517。如果突破旗形目标，可能上看11月初高点兼楔形上轨1.3603附近。支撑位在周三低点1.3408附近、水平支撑位1.3379附近，然后是楔形上轨下降趋势线1.3290附近。

来源: Tradingview, Stone X

欧元/美元和英镑/美元双双受益于美元在伦敦定盘时的抛盘，但本周、本月和本年度结束之前留下了一个疑问：美元后市会继续下跌吗？或者说美元在周三的跌势只是交易者为迎接周五的结算而引发的一次性现象？但不管怎样都要留意可能中断或者可能反转的那些价位。

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