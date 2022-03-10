俄乌有停火希望，美元回吐涨幅、英镑/美元上涨- 嘉盛官网

俄罗斯与乌克兰之间的战争出现结束的一线希望，美元因此将自创下2020年5月最高点以来的近期涨幅回吐一部分。美元指数周一测试了2021年5月以来的上斜通道的上轨趋势线、水平阻力位与1月28日高点到2月4日低点行情的161.8%扩展位后触及盘中高点99.42，RSI同样处于超买区域。美元指数今天迄今下跌近1%，回到长期通道内部。

来源: Tradingview, Stone X

市场为什么看好停火前景？乌克兰领导人Zelensky昨天表示，不再坚持乌克兰将申请加入北约组织。另外，人道主义通道终于打开，援助人士得以进入乌克兰备受战火摧残的城市而公民可以离境。Zelensky今天还说，只要国家安全方面得到保障，他准备走外交途径解决当前争端，以及准备讨论乌克兰维持中立的可能性。

美元走弱，受益最大的是英镑/美元。自从2021年5月31日在1.4250附近创下高点，该货币对不断下跌，在2021年11月形成楔形，之后在当年12月9日构筑短线低点1.3160。英镑/美元随后回升并测试2021年7月29日以来的下降趋势线，但未能收于其上，反而重拾跌势，并在周一攻克2021年12月9日低点。但请注意，RSI超卖，表明价格可能休整或反转。

来源: Tradingview, Stone X

4小时图上的第一个阻力位在2月24日兼3月2日低点1.3271附近，然后是2月18日高点到3月8日低点行情的38.2%回档位1.3296附近，接着是水平阻力位兼前述行情的50%回档位1.3362。第一支撑位在3月8日低点1.3082，然后是1.3000的心理整数支撑位，那也是2021年12月9日低点到2022年1月13日高点行情的127.2%扩展位。第三个支撑位是2020年11月2日低点1.2854（请看日图）。

来源: Tradingview, Stone X

俄罗斯与乌克兰之间可以达成停火协议的期待与希冀推低美元指数、推高英镑/美元。但如果出现负面消息，可能导致这两种交易产品的走势逆转。请注意，FOMC与英国央行将在下周召开货币政策会议。所以，英镑/美元下周的焦点可能从俄乌冲突切换到央行会议的结果。

如何在嘉盛交易平台上交易货币对、贵金属、大宗商品、股指、美港股、ETF等金融市场场外产品？

请按照以下简单的步骤开户

1. 点击账户开户页面，选择适合您的交易平台账户进行开户

2. 账户开通后进行账户注资

3. 下载安装并登录交易平台即可交易

欲了解更多嘉盛汇评精彩文章，欢迎关注嘉盛集团官方微信jiashengjituan