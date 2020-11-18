美元指数仍守住关键支撑，勿因负面消息轻举妄动

美国新冠病毒感染曲线的上升正开始通过主要经济数据体现出来。隔夜零售销售弱于预期，再加上美国更多的州实施管控，经济读数与经济活动面临的走弱风险可能持续到年底。

对于美国财政支持政策出台可能性降低的前景，市场已变得安然。但在惊闻美国总统游说高级领导人对伊朗实施军事打击的报道后，地缘政治风险再度出现。再加上特朗普不愿承认在最近的大选中失败，我们应该警惕他还会继续做这方面的努力。

我们之所以强调这些短期障碍是因为有些读者可能遇到类似昨天《澳大利亚金融评论》（Australian Financial Review）题为“疫苗是美元克星”这样引用花旗集团（Citigroup）的研究预测美元在2021年下跌20%的头条文章。

一方面，美元看起来确实容易出现更多的下跌，另一方面也要记住很重要的一点，即美元走弱的看法是一种共识，得到了广泛支持。此外，美元最近走弱后已将多个货币对带至关键价位。

昨天，澳元/美元可能在0.7340/50构筑双顶，纽元/美元同样的位置在0.6918。这并不是了结这两个货币对多头持仓的理由，反而是上调止损以保护未平仓多头的理由。

至于美元指数方面，最近几个月一直得到92.13-91.75区间的强力支撑。我们不愿在上文提到的那种头条新闻影响下过早行动，反而更愿意等待持续突破92.13/91.75支撑带，确认美元已启动新一轮跌势。

来源： Tradingview。文中提到的数字截至2020年9月14日。过去表现不能可靠指示未来表现。本文不包含也不应被视为包含任何金融产品建议或金融产品推荐。