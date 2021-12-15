股市回撤，美元高歌猛进 - 嘉盛集团官网

美元兑很多货币处于或接近年内新高。周二美元指数上涨，伴随着股市下跌。

美元指数4小时图于周一打破三角形延续形态，攻击该长期上升三角形的上轨趋势线阻力，于周二收上该趋势线，有望上攻年内新高96.94，途中的唯一障碍是水平阻力位96.65。如果攻克，美元指数有望走向长期时间周期上双底形态的目标，即97.75附近（请看下方美元指数图左侧的蓝色竖线）。请注意，97.73/97.82有多个阻力相汇，包括2020年3月高点到2021年1月6日低点行情的61.8%回档位、11月24日高点到11月30日低点行情的161.8%扩展位。支撑位在三角形的上轨下斜趋势线96.38附近、50天均线96.24和三角形的上斜趋势线96.10附近。

来源: Tradingview, Stone X

美元/加元方面随着加拿大央行会议落幕，现在只剩美元这个关注因素。美联储将于周三召开货币政策会议。美元指数得到买盘青睐，帮助提振美元/加元，使其周二收于2021年最高点，即1.2855附近，也打破了杯柄形态。上方有三个水平阻力位，包括前高点1.2896、2021年高点1.2949和长期水平阻力位1.2990。水平支撑位与50天均线在1.2740附近、12月8日低点和水平支撑位在1.2600/1.2610附近。

来源: Tradingview, Stone X

同样值得关注的是，新西兰联储本周也不召开货币政策会议。（本周主要央行中只有新西兰联储、加拿大央行和澳洲联储没有货币政策会议）。美元兑纽元周三创下年内新高，也就是说，当天纽元/美元于0.6735创下年内新低。该货币对日图看有充分的下跌空间，下个支撑位在遥远的0.6531，那是2020年3月低点到2021年2月25日高点行情的50%回档位（此文发稿时，纽元/美元落在38.2%回档位下方几点子的位置，即0.6749）。如果美元下跌，纽元/美元可望上涨。上方阻力有水平阻力位0.6860、多个水平阻力位相汇兼50天均线所在的0.6985、200天均线所在的0.7052。

来源: Tradingview, Stone X

随着美国通胀飚升，美元兑部分货币也创下年内新高与年内新高收盘价，兑其它一些货币接近于年内高点。这样的强度视乎美联储周三决议而可能发生变化，如果发生强有力的方向性变化，则价格可能休整的水平请参考上面提到的各个价位。

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