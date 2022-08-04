ISM报告鼓舞美元多头，但英镑/美元踌躇等待央行决议- 嘉盛官网

Fawad Razaqzada
作者： 市场分析师
2022/8/4 13:41:00
Fawad Razaqzada
作者： 市场分析师

ISM服务业报告强于预期，美元和股指趁机扩大涨幅。7月服务业ISM报告显示，通胀回落、经济有增长动力。面对这样振奋人心的组合，投资者看起来踟蹰不前，等待周五的非农就业报告。美元上涨空间因此有点受限，而且多头也受到其它一些负面数据的惊吓。美元货币对中，英镑/美元交投于时段低点附近，且考验1.21整数关口。该货币对等待英国央行周四决议。

 

ISM PMI 强于预期

PMI读数报在56.7，高于53.5的预期值，也高于55.3的前值。而且，多项分项指标的表现也相当不俗。比如，新订单读数大幅改善，上升4.3。另外，工厂订单月率上涨2%，高于1.3%的预期值。

 

衰退关切“高烧不退”

ISM报告中也有多个地方强调衰退的风险居高不下。报告指出，“加息明显影响了房屋营建市场。购房者无力承担月供，导致取消率上升。社区人流量下降。通胀令许多潜在买家望而却步”。而且，接受调查的公司管理层与支持部门“可以感受到经济变弱，客户正在因应衰退预期”。

而标准普尔全球美国服务业PMIISM相反，仍然处于收缩状态，报在47.3，低于6月的52.7

 

通胀减弱的更多信号

美元多头没有受到ISM报告激励的另一个原因可能是通胀方面爆出好消息。ISM物价指数连续第三个月下降，降幅高达7.8点，报在72.3。此文发稿时油价也在下跌，进一步削弱通胀压力。

 

英镑/美元考验关键支撑，等待英国央行决议

此文发稿时，英镑/美元下跌至1.2100附近的关键支撑位，考验新建立的上涨通道的下轨支撑。在英国央行即将于周四发布利率决议之际，我猜外汇交易者不愿强力推动价格下破该区域，所以至少反弹可期。

 

 

如何在嘉盛交易平台上交易货币对、贵金属、大宗商品、股指、美港股、ETF等金融市场场外产品？

 

请按照以下简单的步骤开户

 

1.      点击账户开户页面，选择适合您的交易平台账户进行开户

2.      账户开通后进行账户注资

3.      下载安装并登录交易平台即可交易

 

欲了解更多嘉盛汇评精彩文章，欢迎关注嘉盛集团官方微信jiashengjituan

相关主题：

最新研究消息 

查看更多
黄金预测：金属下跌但前景乐观
五月 24, 2023 08:23 上午
一周展望：是否继续看涨欧元/美元？
五月 22, 2023 01:33 上午
挪威央行对加息踩下刹车
一月 26, 2023 03:18 上午
谁是最大赢家？2022年金融市场大盘点
一月 3, 2023 08:27 上午
英镑/美元再次跌破1.20
十二月 20, 2022 04:48 上午
英国经济前路坎坷，英镑/美元升势恐难维持
十二月 13, 2022 03:48 上午

立即开户

体验我们屡获殊荣的平台所带来的快速安全的交易执行。
开设账户

Web Trader平台

我们先进的网络交易平台具有丰富的功能。
了解更多
经济日历

StoneX Financial Pty Ltd（“我们”、“我们的”）网站可能会不时包含第三方提供的其他网站和/或资源的链接。这些链接和/或资源仅供参考，我们无法掌控这些资讯的内容，对其内容不提供任何认可。我们网站上的任何分析、意见、评论或基于研究的资讯仅供参考和教育目的，在任何情况下均不旨在成为投资邀请或要约，亦非买卖建议。如果您不确定，您应该始终就您是否适合在任何相关市场进行投机以及承担相关风险的能力寻求独立建议。对于我们网站上的资讯的完整性或准确性，我们不作任何明示或暗示的陈述或保证。我们没有义务更新任何此类资讯。

因此，对于您或任何第三方因使用我们网站上的信息而引起或与之相关的任何损失或损害，我们（和/或我们的关联公司）概不负责或承担任何责任（我们无法根据法律或适用的监管制度限制或排除的任何义务或责任除外），并且在此明确否认任何此类责任。