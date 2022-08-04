ISM报告鼓舞美元多头，但英镑/美元踌躇等待央行决议- 嘉盛官网

ISM服务业报告强于预期，美元和股指趁机扩大涨幅。7月服务业ISM报告显示，通胀回落、经济有增长动力。面对这样振奋人心的组合，投资者看起来踟蹰不前，等待周五的非农就业报告。美元上涨空间因此有点受限，而且多头也受到其它一些负面数据的惊吓。美元货币对中，英镑/美元交投于时段低点附近，且考验1.21整数关口。该货币对等待英国央行周四决议。

ISM PMI 强于预期

PMI读数报在56.7，高于53.5的预期值，也高于55.3的前值。而且，多项分项指标的表现也相当不俗。比如，新订单读数大幅改善，上升4.3。另外，工厂订单月率上涨2%，高于1.3%的预期值。

衰退关切“高烧不退”

但ISM报告中也有多个地方强调衰退的风险居高不下。报告指出，“加息明显影响了房屋营建市场。购房者无力承担月供，导致取消率上升。社区人流量下降。通胀令许多潜在买家望而却步”。而且，接受调查的公司管理层与支持部门“可以感受到经济变弱，客户正在因应衰退预期”。

而标准普尔全球美国服务业PMI与ISM相反，仍然处于收缩状态，报在47.3，低于6月的52.7。

通胀减弱的更多信号

美元多头没有受到ISM报告激励的另一个原因可能是通胀方面爆出好消息。ISM物价指数连续第三个月下降，降幅高达7.8点，报在72.3。此文发稿时油价也在下跌，进一步削弱通胀压力。

英镑/美元考验关键支撑，等待英国央行决议

此文发稿时，英镑/美元下跌至1.2100附近的关键支撑位，考验新建立的上涨通道的下轨支撑。在英国央行即将于周四发布利率决议之际，我猜外汇交易者不愿强力推动价格下破该区域，所以至少反弹可期。

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