美国CPI前瞻：是否将创下近40年最高点- 嘉盛集团官网

有经验的交易者都知道，在一年中最后两周假期前后，波动性和成交量通常缩水。但在那个时间到来之前的未来10天里，我们将迎来为数众多的重量级经济数据。美国交易者2021年的所谓“最后狂欢”将是定于周三召开的美联储货币政策会议，前菜则无疑是定于周五发布的、备受瞩目的11月消费者物价指数（CPI）报告。

该报告理论上并非美联储首选的通胀指标（这份荣耀属于核心个人消费支出报告），但在消费者乃至政客眼中更具分量。事实上，10月CPI创下30年高点6.2%似乎促使美联储主席转变立场，对缩表持更激进的强硬态度。所以，定于周五发布的该通胀报告无疑将成为美联储本年度最后一次决策的首要影响因素。

交易者对11月CPI报告的预期是什么？

沮丧的美国公民可能遗憾地迎来预计进一步上升的表面CPI读数。此文发稿时，交易者和经济学家预测表面CPI年率上升6.8%（月率上升0.7%）。美国经济依然挣扎于供应链短缺和劳动力成本上升的双重困境。如果周五发布的读数符合交易者和经济学家的预测，那将是1982年以来最大年率升幅。

深入剖析上月报告后我们发现，导致通胀上升的主要因素还是那少数几个项目，即二手车价格和能源价格，前者年率上涨26.4%，后者上涨30.0%。但油价在11月下跌近20%，能源价格对本次CPI报告的压力因此可能有所减弱。不过，价格上涨的商品与服务的广度在加深，表明美联储主席不再继续以“暂时现象”描述物价压力的做法可能是正确的。

重点关注欧元/美元

周五的通胀报告将对股市到债券市场再到大宗商品市场产生巨大的影响，而我们想特别讨论的是欧元/美元。这个全球交易最广泛的货币对在最近几周好似寻获支撑，但主导基本面压力来源一直是美联储相对欧洲央行的强硬立场。如果周五的通胀数据同样火热，可能进一步拉大2022年美联储和欧洲央行的货币政策差距。

技术面看，欧元/美元过去三周在1.1200-1.1400区间横盘整理，以时间换空间消除超卖状态。如果得到周五的通胀数据导致FOMC下周加速缩表的配合，欧元/美元可能下破。向下攻克1.12的话，可能打开持续下挫的空间，后市探向1.10一线中轨，即2020年5月以来前阻力位和78.6%回档位相汇处。

当然，没有任何结构是万无一失、一成不变的，所以不妨设想下相反的情境：通胀读数低于预期以及/或者美联储延续当前缩表计划，可能促使欧元/美元站上1.1400，甚至可能上看50天指数移动均线，即1.1450附近。

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