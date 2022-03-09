美国2月CPI前瞻：将达到8%？ - 嘉盛官网

2月CPI料再度强劲，警惕弱于预期的风险。

2022/3/9 15:28:00

经济学家目前预测美国定于周四发布的2CPI又是一个高位读数：年率上涨7.9%，高于1月的7.5%；剔除不稳定的食品与能源的核心CPI年率上涨6.4%，高于1月的6%。过去一年里，大部分国家因为供应不足与薪资增加而出现不断上涨的通胀。然而，随着俄乌冲突的爆发，大宗商品价格上涨也推动了通胀上升。物价的上涨最终很可能传导到消费者。很值得注意的一点是，2月原油价格开盘报在88.15，收盘时“只有”95.72。而31日以来油价飚升至127.50，这次的CPI报告显然没有纳入这一因素。

美国通胀上升意味着美元上涨，通胀上升也意味着交易者在美联储加息与风险资产走低的环境中寻找资金停留之地。此时交易者通常选择贵金属，尤其青睐黄金。

自从20208月创下历史高点以来，黄金（现货黄金/美元）一直交投于对称三角形内。该贵金属在2021年夏季于1678.88附近构筑双底后开始走高，211日站上三角形上轨趋势线，那是美国宣布俄罗斯可能随时侵入乌克兰的前一天。金价在2月底击穿双底颈线，随后一飞冲天。双底形态的目标在2153附近，但首先必须清除历史高点2075的障碍。请注意，日图RSI超买，表明金价可能准备回撤。

来源: Tradingview, Stone X

 

金价4小时图显示最新K线的波幅巨大，从2013低点劲涨至2069.98高点。上档第一个阻力位在历史高点2075.11，然后是双底目标215320208月高点到2021年夏季双底低点行情的127.2%扩展位2183.42附近。水平支撑位在2001.711950.27，如果失守，可以迅速跌至双底形态的颈线1916.62附近。

来源: Tradingview, Stone X

 

2CPI料再度强劲，警惕弱于预期的风险。如果读数疲弱，可能导致金价急跌。

 

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