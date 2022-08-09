美国CPI前瞻：通胀见顶了吗？ - 嘉盛官网

Matt Weller
作者： 市场研究负责人
2022/8/9 14:50:00
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Matt Weller
作者： 市场研究负责人

美国7CPI的发布时间

美国劳工统计局将在美东时间周三(88)发布7月消费者物价指数(CPI)报告。

 

经济学家对7CPI的预期

7月表面CPI和核心CPI的主流预期分别为：月率上涨0.2%，年率上涨8.8%；月率上涨0.5%，年率上涨6.1%

6月表面CPI年率上涨9.1%，而核心CPI上涨5.9%

CPI 前瞻

我们看到“通胀过渡派”今年惨遭打击，但如果本月通胀率回到9%以下的话，鲍威尔及其同事或许可以挽回一点尊严。

暗示通胀率可以回到9%以下的因素，最大的一个是天然气价格，其次是食品价格。夏季以来，天然气价格连跌50天，分析师预估其7月环比至少跌10%，可能将本月CPI减去0.5%甚至更多。7月食品价格相较6月也显著下降，可能令表面通胀呈现压力减弱的迹象。与此同时，因为经济活动重启推升房价、释放需求，抵消了较不稳定组成因素的影响，美联储优选的“核心”CPI，即剔除食品与能源价格的通胀率，可能呈现真实通胀依然上升的局面。

除了以上通胀单项组成因素之外，宏观层面也支持物价压力减弱。近期PMI报告显示，企业认为物价压力有所减轻。根据纽约联储的调整，一年期消费者通胀预期骤降。机械地来看，去年此时通胀业已上升。所以，将当前物价涨幅与去年相比形成的“基数效应”，将降低表面数字的惹眼程度。我们认为，基数效应本身将减去本月的通胀预测值0.5%左右。

 

美国CPI：美元后市展望

以美元指数为代表的美元过去6个月沿着50天指数移动均线上涨。如下图所示，美元指数日图在上周形成了看涨吞噬K线。提醒不熟悉的读者，此形态表明压力从卖到买的强有力转变，通常被视为市场构筑重要底部：

来源: StoneX, TradingView

 

如果7月通胀高于预期，可能提高美联储下月再加息75个基点的几率，并提振美元。那样的话，美元可能站上107.00整数位并打开反击6月高点，即109.00附近的空间。与此同时，CPI报告如果疲弱，可能打击美元，致其跌破50天指数移动均线105.50附近，并可能扩大下行，下探104.00

 

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