美国CPI创下近30年最高点，推动黄金逼近5个月高点- 嘉盛集团官网

如果CPI和PPI继续强于预期，那么抗通胀资产有望继续走高

2021/11/11 13:45:00

美国周二发布的PPI创下201011月以来最高点，周三公布的CPI报告也“不甘示弱”，创下199011月以来最高点。主要受到能源成本上升的推动，10月表面CPI年率为6.2%，高于5.8%的预期值和5.4%的前值。剔除食品与能源的核心CPI报在4.6%，高于4.3%的预期值和4%的前值。

CPI和核心CPI读数都远高于美联储2%的目标，交易者因此权衡通胀中真正属于“暂时现象”的成分有多少，还需要思考这样的通胀对整体经济的影响几何。在CPI数据发布之后，市场计入20226月加息的几率接近46%

来源: CME, Stone X

 

过去4天黄金(现货黄金/美元)不断走高，在CPI数据发布后进一步冲高，击穿前高点和20208月高点到20218月低点行情的38.2%回档位，摸至617日以来最高点，还攻克前低点1853.55。接下来的阻力在202091日以来下斜趋势线1869附近，然后是前述行情的50%回档位所在的1877.68

来源: Tradingview, Stone X

 

黄金上涨的同时美元/日元和美元指数也走高：这完全符合通胀读数高于预期下对市场可能走势的期待。美元/日元从我们周二讨论过的支撑位反弹，即上升趋势线兼92日低点到1020日高点行情的38.2%回档位附近。下个阻力在1020日高点114.75

来源: Tradingview, Stone X

 

美元指数同样在测试年内新高。115日以来的前高点在94.62，周三迄今高点在94.60，上方不远处即为2011年以来上斜趋势线（红色线），即94.70附近构成的阻力，紧接着就是去年9月以来的水平阻力位94.76。下方第一个支撑位在112日低点93.18，然后是50天均线所在的93.57，接着是上斜趋势线、1028日低点和93日低点到1012日高点行情的50%回档位相汇而成的93.25

来源: Tradingview, Stone X

 

CPIPPI只是美联储用以衡量通胀的其中两个指标，但如果两者继续强于预期，那么抗通胀资产有望继续走高，股指也可能下跌。

 

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