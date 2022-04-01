美国核心PCE继续上涨，增添美联储加息压力- 嘉盛官网

美联储对通胀高企的认知愈发清醒，现在又看到了另一个可倚仗的数据，即核心PCE。

2022/4/1 14:07:00

美国通胀居高不下并不是秘密，因为CPI和核心CPI已经上涨了数月之久。美国今天披露了被视为美联储最爱的通胀指标，即核心PCE。数据显示，2月核心PCE年率上涨5.4%，高于5.2%的前值，略低于5.5%的预期值，但仍为19834月以来最高点。我们要注意，表面PCE年率为6.4%，高于6.0%的前值，为19822月以来最高点。另外，2月个人收入月率为0.5%，前值为0.1%；个人支出跳水，月率只有0.2%，低于2.7%的前值。这引人深思，物价的上涨到底对个人支出造成了多大的打击。

纽元/美元自2021年年初创下0.7465高点以来长期交投于下跌通道内，126日假性下破通道下轨，最低跌至0.6507，此后不断走高，目前交投于20211029日高点到126日低点行情的61.8%回档位0.6950附近。昨天价格一度摸至0.7000的整数心理阻力关口，今天则回撤。长期通道的上轨趋势线落在0.7045附近之上不远处，构成后市阻力。如果站于其上，可能上看0.7073的水平阻力位，站上后者，则打开上涨空间，目标20211029日高点0.7224

来源: Tradingview, Stone X

 

纽元/美元4小时图目前处于上升楔形内，形态突破后的目标为楔形的100%回档位，本例中为0.6726。但要到达该目标，首先必须攻克楔形的下轨上升趋势线0.6915附近。然后下看水平支撑位0.6875315日低点到330日高点行情的50%回档位，即0.6832附近。

来源: Tradingview, Stone X

 

美联储对通胀高企的认知愈发清醒，现在又看到了另一个可倚仗的数据，即核心PCE。美联储下次会议的召开要到5月，但我们不得不考虑届时加息50个基点或在那之前紧急加息的可能性。

 

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