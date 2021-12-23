美国消费者信心回暖，美元/日元蓄势突破- 嘉盛集团官网

很多交易者已经离场度假，但在长周末到来前仍有部分值得关注的经济数据发布。在周四迎来美国耐用品订单与核心PCE之前，我们先了解了关键假期季到来前美国消费者的状态。

刚刚发布的谘商会消费者信心报告显示，表面消费者信心指数升至115.8，高于上月上修后的111.9。深入剖析后我们发现，消费者信心的上升完全是由消费者预期所推动。消费者预期反映消费者对收入、商业与劳动力市场条件的短期看法。另一方面，消费者对现状的评估基本与上月持平。

谘商会女发言人表示：“关于短期成长前景的预期改善，为2022年年初可持续成长创造了条件。计划在未来半年买房买车、购置大家电、度假的消费者比例全部上升。”至关重要的是，对通胀的担心自上月触及13年高点后回落，暗示对上涨物价的恐惧心理可能不再升温。但我们需要看到消费者预期和实际通胀率双双持续下滑，才可能假设本轮通胀的高峰期已过。

美元/日元技术面分析

上述报告推动美元全面走高，而美元/日元因为四季度迄今一直处于上涨趋势尤其引人瞩目。下面的4小时图显示，此文发稿时美元/日元正在上攻4周高点114.30。如果确认站上该短线阻力位，可望打开继续上攻的空间，年内上看5年高点，即115.50附近。

来源: TradingView, StoneX

接下来我们把目光放长远点。我的同事Joe Perry在《2022年市场展望报告》中的《央行展望》部分指出，2022年日本央行不大可能加息，甚至不大可能显著收缩其债券购买金额。所以，美日货币政策差异也有望在2022年助涨美元/日元。

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