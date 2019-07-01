美-中贸易局势缓和推高欧洲股市

备受瞩目的美中两国领导人会晤如期在大阪举行，双方达成了包括重启之前中断的贸易谈判在内的某种和解。这样的结果提振了市场信心。
欧洲股市因此全线走高，特别是与中国高度相关的DAX大涨1.44%。投资公司、银行、矿商与原油生产商股推动FTSE反弹0.91%。但Fresnillo股价暴跌近3%，此前该公司警示税收调整的影响可能冲击其利润表现。
英国制造业指数跌至6年最低点，导致英镑今天早上暴跌，兑美元下滑0.34%。英国6月制造业PMI自49.4跌至48.0，暗示制造业严重萎缩。
油价反弹，等待OPEC会议
俄罗斯总统确认俄罗斯与沙特阿拉伯同意延长OPEC与俄罗斯的减产日期，使得布伦特原油在周一早上斩获近3%的涨幅。
上述走势的背景是OPEC即将开始半年一度的成员国产油问题的会议，据预测其最终确认与俄罗斯的协议，将减产时间延长6-9个月。
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