美国银行业二季度财报前瞻

美国二季度财报可能是近期最受期待的报告之一。一季度财报仅包含疫情危机的短短几周时间，而二季度财报则完全暴露在疫情下





美国二季度财报可能是近期最受期待的报告之一。一季度财报至关重要，但仅包含疫情危机的短短几周时间，而且1月与2月都是稳健的月份。二季度财报完全暴露在疫情危机下，其中包括封锁的冲击。所以，市场预测银行盈利同比下降70%左右。营收二季度营收遭到的损害料大于一季度。美联储3月将利率下调至0%，也就是银行的净利息收入将遭到挤压。受封锁的限制，二季度并购与上市活动同样枯竭。积极的方面是，随着10年期美债跌至历史低点，再融资活动活跃，所以抵押贷款方面可能表现出色。随着各州重启经济活动，购买抵押的活动同样呈现回暖的信号，并且可望体现于二季度财报中。另一个引人瞩目的点可能是在疫情期间波动性高企，交易营收有望令人惊艳。不过，交易营收的增加很可能与高企的坏账拨备相互抵消。坏账由于企业贷款违约或延期支付，坏账据预测增加。一季度的坏账拨备激增，而到了二季度，其中一些银行需要拨备的坏账金额进一步增加。坏账拨备直接削减利润。在经济V形复苏无望、复苏进程漫长而又艰辛的背景下，坏账可能在未来一段时间里继续拖累银行利润。指引受到极端不确定性的影响，大多数银行撤消了今年的指引。自那以后发布了大量的数据，并且银行也将获取有关其消费者的更多数据。一个巨大的疑问是，银行是否将为今年余下时间提供指引？前景依然非常不确定。但在二季度的最后几周，随着封锁力度减弱，银行业处境很可能有所改善，因而有信心为接下来几个季度提供某种类型的展望。关于图表摩根大通（JP Morgan） – 7月14日报告该股今年迄今下跌20%，表现差于大盘。股价险险守住上升趋势线，但受制于50天、100天和200天均线。过去半年证明了90美元是一个重要价位，如果可以守住此位，后市或上攻50期均线所在96.00。但若下破90.00，可能打开跌至88.00支撑位的空间。

富国银行（Wells Fargo） – 7月14日报告

富国银行是唯一没有从3月低点回升的银行，反而进一步暴跌，下探5月低点。该股交投于其50天、100天和200天均线与下降趋势线下方，目标5月低点22.00。如果站上50期均线所在的27，后市或扩大上行。











花旗集团（Citigroup） – 7月14日报告花旗集团股价相较3月低点大涨66%，在反弹进程上目前为止好于竞争对手。不过，该股今年迄今依然下跌30%，跌幅明显高于高盛（Goldman Sachs），后者今年迄今的跌幅仅有4%。花旗集团图表上落在49.5/50.00的关键价位，测试其50与100期均线、上升趋势线。





高盛（Goldman Sachs） – 7月15日报告按周四收盘价计算，高盛股价相较3月低点大幅反弹50%左右。该股交投于100天均线上方并守住50天均线（构成支撑，落在周四低点294）。该股同样守住上升趋势线（落在194.00附近），如果失守，可能逆转当前上涨趋势并下探100期均线所在地187.00。如果守住趋势线与50天均线，股价可能上攻200期均线205.00后上看220.00。















美国银行（Bank of America） – 7月16日报告该银行股价交投于50、100和200天均线下方，但暂时险险守住3月低点以来的上升趋势线。如果收于趋势线支撑22.5下方，可能吸引更多空头涌现并推动股价下探20.00支撑位。如果站上50与100天均线24.00附近，后市可能展开新的反弹行情。