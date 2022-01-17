美国一组坏数据中真正重要的是通胀数字- 嘉盛集团官网

美国今天上午公布一组12月经济数据且所有结果悉数明显弱于预期。

2022/1/17 14:31:00

美国今天上午公布一组12月经济数据且所有结果悉数明显弱于预期。12月零售销售月率下降1.9%，而预期值为0%，前值下修为0.2%，原因显然是消费者为了避免收货延误而提前采购，将往日的假期购物季往前挪。12月剔除汽车的零售销售月率减少2.3%，预期增0.2%，前值下修为0.1%。美国今天上午还揭晓了12月工业产出，月率下降0.1%，预期值为增加0.3%11月工业产出略微上修为 0.7%，但不足以改变12月的颓势。12月制造业产出月率下降0.3%，预期增0.5%，前值下修为0.6%。结果同样逊于预期。

然后我们迎来了1月密歇根大学消费者信心指数初值。表面数字为68.8，预期为70，前值为70.61月密歇根大学消费者信心指数初值不及预期的“罪魁祸首”在其预期分项指标：报在65.9，预期为66.5。现况指数的分项指标为73.2，预期值73.3

但这些都不重要，因为美联储看重的是通胀。消费者信心指数中的1年期通胀展望指数符合预期，报在4.9%，高于4.8%的前值；5年期通胀展望指数报3.1%，高于2.9%的预期值和前值。也就是说，消费者认为美国5年内的通胀率仍达到3.1%。请记得：美联储的通胀目标为2%

这就难怪美联储官员本周的讲话基调全都强硬。包括Barkin Messer George Daly Harker Waller Williams在内的美联储成员本周都发表了讲话，还有鲍威尔和布莱娜德在提名确认听证会上作证。大部分官员认为3月加息可能合适。就连美联储最大的鸽派人士Neel Kashkari都表示，今年可能有2次加息。而此时的背景是前两个月的非农就业数据弱于预期，平均仅新增22.4万人。

CME FedWatch Tool显示，市场目前因此计入2022年加息4次的前景：

来源：CME

 

这应该利多美元指数。美元指数已回到20215月以来的长期上升通道的下轨趋势线上方，上档阻力有水平阻力位95.5250天均线95.88。美元指数目前守住20211028日低点到1124日高点行情的61.8%回档位，即94.66附近，但若下破，可能跌至水平支撑位94.3093.35

来源: Tradingview, Stone X

 

今天发布的美国数据悉数差于预期，但只有密歇根大学消费者信心指数中的通胀分项指标真正值得注意。该分项指标远高于美联储的目标2%，美联储发出迟早加息的信号。留意美元指数的走势，寻找美元货币对的交易机会。

 

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