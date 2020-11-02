中国金融科技巨头蚂蚁集团将于11月5日在上海和香港两地上市，目标是募集345亿美元资金，将是史上规模最大的IPO。

关于蚂蚁集团

蚂蚁集团（Ant Group）是电商巨头阿里巴巴（Alibaba）旗下的金融公司，总部在中国杭州市，为超过7亿用户提供金融与支付服务，每年处理的交易达到数万亿美元。正如我们所能想象的那种金融科技巨头，蚂蚁集团也是一站式平台，除了分销财富管理与保险产品外，用户还可以用信用卡或借记卡在上面支付、存款和投资。蚂蚁集团报告，截至6月的一年里，处理的数字支付金额达到17万亿美元，营收为1800万美元，而利润为28亿美元。

IPO的时间、地点与募集金额

蚂蚁集团的股票预计在11月5日（美国大选后两天）于香港和上海开始交易。

蚂蚁集团意在于上海证券交易所科创板募资172亿美元，在香港市场募集大约相等的金额。

这样庞大的募资规模将令蚂蚁集团的市值达到3120亿美元左右，相当于其明年预期收益的31倍。蚂蚁集团将在多个层面打破记录。如果上市计划取得成功，蚂蚁集团将成为仅次于伯克希尔·哈撒韦（Berkshire Hathaway）、维萨（Visa）和万事达（Mastercard）的全球第四大金融公司。这次募集的金额也将超过沙特阿拉伯石油公司（Saudi Arabian Oil Co）去年上市取得的294亿美元。

超额认购

事实证明蚂蚁集团的上市受到热烈的追捧。在香港市场向机构投资者启动招股仅一个小时后就达到了超额认购。蚂蚁集团在港上市股票中有97.5%面向机构投资者。路透消息，蚂蚁集团在上海上市的、面向散户的招股超额认购率达到872倍。散户投资者争相参与这次全球最大的IPO，其中害怕错过的心理起到了非常大的作用。

而大型指数的动向也起到了推波助澜的作用。MSCI与FTSE有望在数天内将蚂蚁集团H股纳入股指中，与之对应的指数基金将担心没有赶上潜在的巨额收益。

而对中国政府对蚂蚁集团利润丰厚的消费信贷业务日益收紧的监管，投资者似乎少有关注。除了国内监管关切，还有美国国务院提议将蚂蚁集团列入贸易黑名单引发日益深重的忧虑。但若明天的大选中特朗普没有胜出，代之以对中国态度更温和的拜登上台，那么后者的问题也会小一些。

并不总是平顺起飞

从脸书网（Facebook），甚至是蚂蚁集团第三大股东阿里巴巴等相似的公司IPO来看，备受追捧的上市并不总是可以按计划进行。脸书网在2012年展开160亿美元的IPO后，股价于挂牌头两天就暴跌10%，直到一年后才回到38美元的发行价。

阿里巴巴股价在上市日飚升38%，但在IPO后的当年，股价从预期收益的44倍左右降至22倍。

蚂蚁集团需要兑现高涨的期待。总体来看，蚂蚁集团似乎“前途似锦”，但不意味着短期内股价不会暴跌。