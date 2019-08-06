股指技术面展望周评更新：可能反弹，回归均值

我们覆盖的所有股指眼下均已或到达我们昨天报告中强调的、各自的下行目标支撑或报在这些支撑位附近

作者： 
2019/8/6 11:45:00
作者： 

我们覆盖的所有股指眼下均已或到达我们昨天报告中强调的、各自的下行目标支撑或报在这些支撑位附近

我们在下文更新这些股指的中线（1-3周）前景：

标普500 正在反弹，走向均值回归




关键价位（1-3周）

枢轴点 (关键支撑位): 2777

阻力位: 2875 & 2900

后市支撑位: 2730 & 2670

趋势方向：

标普500指数（标普500期货的代表）到达下行目标支撑位2845，并且从日图RSI和4小时图随机指标的读数看，股指可能超卖。站上关键的中线水平支撑位2777，我们转为看涨，后市可能在肇始于2019725日历史高点的下修浪中反弹，均值回归下剑指中级阻力位2875 & 2900

但若收于2777下方，上述均值回归情境可能落空并转而继续下跌，探向2730，甚至2670。

日经225 重点关注19900关键支撑位


关键价位（1-3周）

枢轴点 (关键支撑位) 19900

阻力位：20930/21090 & 21360

下个支撑位：19200

趋势方向：

日本225指数（日经225期货的代表）几乎到达下行目标支撑位19655。站上关键的中线水平支撑位19900我们转为看涨，后市可能上修，目标指向中级阻力位20930/2109021360

但若日图收于19900下方，上述上修情境落空并可能转而延续下跌，目标19200。

恒指 自下降通道的支撑位反弹



关键价位（1-3周）

枢轴点 (关键支撑位) 25300

阻力位：27055 & 27500

下个支撑位：24500

趋势方向：

香港50指数（恒指期货的代表）到达下行目标支撑位25350。站上关键的中线水平支撑位25300，我们转为看涨，后市可能上修，目标中级阻力位27055，最高目标27500（7月19日高点急跌到8月6日低点的61.8%回档位）。

但若日图收于25300下方，上述上修情境落空之下可能延续下跌，目标24500（2018年10月26日波段低点区域）。

ASX200 -自上升降通道的支撑位反弹



关键价位（1-3周）

枢轴点 (关键支撑位) 6440

阻力位：6615 & 6700

下个支撑位：6300

趋势方向：

澳大利亚200指数（ASX200期货的代表）到达下行目标支撑位6540。站上关键的中线水平支撑位6440我们转为看涨，后市可能反攻中级阻力位66156700

但若日图收于6440下方，上述反弹情境落空并可能转而延续下跌，第一目标6300。

DAX 关注11350关键支撑位



关键价位（1-3周）

枢轴点 (关键支撑位) 11350

阻力位：11970 & 12100

下个支撑位：10860

趋势方向：

德国30指数（DAX期货的代表）到达下行目标支撑11300。站上关键的中线水平支撑位11350，我们转为看涨，后市可能均值回归，反攻中级阻力位1197012100（也是7月25日高点急跌到8月6日低点的61.8%回档位）。

但若日图收于11350下方，上述反弹情境落空之下可能延续下跌，目标10860（2月8日波段低点&接近于2018年12月26日低点到2019年7月3日高点、持续数月涨势的76.4%回档位）。

图表来自 City Index Advantage TraderPro

欲了解更多嘉盛汇评精彩文章，欢迎关注嘉盛集团官方微信jiashengjituan



相关主题： Australia 200 Germany 30 股指 华尔街道琼斯指数

最新研究消息 

查看更多
黄金预测：金属下跌但前景乐观
五月 24, 2023 08:23 上午
一周展望：是否继续看涨欧元/美元？
五月 22, 2023 01:33 上午
挪威央行对加息踩下刹车
一月 26, 2023 03:18 上午
谁是最大赢家？2022年金融市场大盘点
一月 3, 2023 08:27 上午
英镑/美元再次跌破1.20
十二月 20, 2022 04:48 上午
英国经济前路坎坷，英镑/美元升势恐难维持
十二月 13, 2022 03:48 上午

立即开户

体验我们屡获殊荣的平台所带来的快速安全的交易执行。
开设账户

Web Trader平台

我们先进的网络交易平台具有丰富的功能。
了解更多
经济日历

亚洲市场开盘报告：科技股领跌美股；黄金收复1900 - 嘉盛官网
Matt Simpson
四月 27, 2022 06:45 上午
    亚洲市场开盘报告：美元指数创下25个高点；金价跌破1900 - 嘉盛官网
    Matt Simpson
    四月 26, 2022 05:26 上午
      ASX200指数在澳联邦预算案揭晓前走高- 嘉盛集团官网
      四月 22, 2022 03:11 上午
        亚洲市场开盘报告：加拿大CPI达到惊人的高度，提高了加息75-100个基点的可能性- 嘉盛官网
        Matt Simpson
        四月 21, 2022 02:59 上午

          StoneX Financial Pty Ltd（“我们”、“我们的”）网站可能会不时包含第三方提供的其他网站和/或资源的链接。这些链接和/或资源仅供参考，我们无法掌控这些资讯的内容，对其内容不提供任何认可。我们网站上的任何分析、意见、评论或基于研究的资讯仅供参考和教育目的，在任何情况下均不旨在成为投资邀请或要约，亦非买卖建议。如果您不确定，您应该始终就您是否适合在任何相关市场进行投机以及承担相关风险的能力寻求独立建议。对于我们网站上的资讯的完整性或准确性，我们不作任何明示或暗示的陈述或保证。我们没有义务更新任何此类资讯。

          因此，对于您或任何第三方因使用我们网站上的信息而引起或与之相关的任何损失或损害，我们（和/或我们的关联公司）概不负责或承担任何责任（我们无法根据法律或适用的监管制度限制或排除的任何义务或责任除外），并且在此明确否认任何此类责任。