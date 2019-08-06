股指技术面展望周评更新：可能反弹，回归均值

我们覆盖的所有股指眼下均已或到达我们昨天报告中强调的、各自的下行目标支撑或报在这些支撑位附近。

我们在下文更新这些股指的中线（1-3周）前景：

标普500 – 正在反弹，走向均值回归









关键价位（1-3周）

枢轴点 (关键支撑位): 2777

阻力位: 2875 & 2900

后市支撑位: 2730 & 2670

趋势方向：

标普500指数（标普500期货的代表）到达下行目标支撑位2845，并且从日图RSI和4小时图随机指标的读数看，股指可能超卖。站上关键的中线水平支撑位2777，我们转为看涨，后市可能在肇始于2019年7月25日历史高点的下修浪中反弹，均值回归下剑指中级阻力位2875 & 2900

但若收于2777下方，上述均值回归情境可能落空并转而继续下跌，探向2730，甚至2670。

日经225 – 重点关注19900关键支撑位

关键价位（1-3周）

枢轴点 (关键支撑位)： 19900

阻力位：20930/21090 & 21360

下个支撑位：19200

趋势方向：

日本225指数（日经225期货的代表）几乎到达下行目标支撑位19655。站上关键的中线水平支撑位19900我们转为看涨，后市可能上修，目标指向中级阻力位20930/21090和21360。

但若日图收于19900下方，上述上修情境落空并可能转而延续下跌，目标19200。

恒指 – 自下降通道的支撑位反弹





关键价位（1-3周）

枢轴点 (关键支撑位)： 25300

阻力位：27055 & 27500

下个支撑位：24500

趋势方向：

香港50指数（恒指期货的代表）到达下行目标支撑位25350。站上关键的中线水平支撑位25300，我们转为看涨，后市可能上修，目标中级阻力位27055，最高目标27500（7月19日高点急跌到8月6日低点的61.8%回档位）。

但若日图收于25300下方，上述上修情境落空之下可能延续下跌，目标24500（2018年10月26日波段低点区域）。

ASX200 -自上升降通道的支撑位反弹





关键价位（1-3周）

枢轴点 (关键支撑位)： 6440

阻力位：6615 & 6700

下个支撑位：6300

趋势方向：

澳大利亚200指数（ASX200期货的代表）到达下行目标支撑位6540。站上关键的中线水平支撑位6440我们转为看涨，后市可能反攻中级阻力位6615、6700。

但若日图收于6440下方，上述反弹情境落空并可能转而延续下跌，第一目标6300。

DAX – 关注11350关键支撑位





关键价位（1-3周）

枢轴点 (关键支撑位)： 11350

阻力位：11970 & 12100

下个支撑位：10860

趋势方向：

德国30指数（DAX期货的代表）到达下行目标支撑11300。站上关键的中线水平支撑位11350，我们转为看涨，后市可能均值回归，反攻中级阻力位11970和12100（也是7月25日高点急跌到8月6日低点的61.8%回档位）。

但若日图收于11350下方，上述反弹情境落空之下可能延续下跌，目标10860（2月8日波段低点&接近于2018年12月26日低点到2019年7月3日高点、持续数月涨势的76.4%回档位）。

图表来自 City Index Advantage TraderPro

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