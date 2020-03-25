疫情冲击下各板块表现不一





进入午盘FTSE仍然守住涨幅，但是否能守到收盘则仍存在变数。欧洲其它股市已经转跌，并且华尔街指向低开。美联储轰炸式救援努力与破记录的美国财政刺激一揽子计划到目前为止没能改变市场的趋势；如果想要看到可持续的反弹，除了货币与财政刺激外，尚需更多的助力，包括：1.欧美新冠病例数减少2. 疫苗3.中国在解除隔离措施后确诊没有遭遇第二波疫情传播。疫情的影响正作用于所有领域，其中一些板块的表现要更差。英国现在处于封锁的第二天，一些股票将比其它股票更容易反弹。食品零售商在封锁的环境中，食品零售商明显是赢家。人们出于恐慌而囤积库存，对必需商品的消费将保持在高位甚至增加。由于在线快递站点不足，超市甚至正在增加人手应对上升的需求。财务大臣降低营业税率也利好该板块。Sainsbury、 Morrisons 和 Ocado依然值得关注。企业服务随着在家办公增多，企业服务得以继续运营。对网页应用、数据中心服务、互联网提供商与视频会议的需求增加，将推动这些运营商的股价保持活力，或自大盘的低迷中迅速回升，包括BT和 Zoom。建筑因为建筑行业非大型输出部门且输入少，所以是最初受到影响较小的板块。供应链的中断整体上没有构成难题，但随着企业对新业务投资的搁置，现在可能遭遇需求减少。建筑业很少产能过剩的时候，这就限制了该板块跟上反弹的步伐。房屋营建商股若想反弹，需要消费者信心回暖。接待在英国政府封锁的环境中，接待板块将成为受创最严重的行业之一。随着酒吧、俱乐部与餐馆关门，财政大臣大手笔的救援一揽子计划是否将足以维持其运营尚是未知数。在新冠疫情爆发前，该行业的很多公司就挣扎于挥之不去的脱欧不确定性。封城之后如果迎来炎热的夏季，可能有助于该板块迅速反弹。但对健康的持续担心可能使得部分消费者继续远离这些场所。Marstons和 JD Wetherspoons可能获益。零售商在疫情造成冲击之前，零售商同样处境艰难。在英国封城的环境下，生存可能愈发困难。消费习惯的变迁加上脱欧挫伤消费者信心，该行业业已承压。封城可能巩固这些变化了的消费习惯，更加依赖网络购物。再者还有脱欧。过渡期仍定于12月31日结束，在没有脱欧谈判的背景下，硬脱欧的可能性似乎越来越大。Superdry和Debenhams等零售商股价或许难以翻身。旅行与旅游该板块遭遇空前的困境。美国在其救援一揽子计划中将为航空业提供500亿美元的救援资金，但英国到目前为止并没有迎来这样的举措。旅行限制在严格执行，虽然是暂时性的举措，但仍可能延续数月。不过，一旦限制解除，需求将回升。话虽如此，因为企业找到了新的办公途径，商务旅行可能无法达到以前的水平。IAG、 Ryanair 和 easyJet股价有望反弹。