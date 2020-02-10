英国宣布新冠病毒威胁公众健康，FTSE下跌

在休假两周后，除武汉和临近城市以外，中国开始于周一复工。据预测，最糟糕的情况还没有过去，峰值可能出现在2月底。但中国的股票市场指数反映出人们相信疫情蔓延的最坏情况已经得到遏制。

在伦敦，英国政府的谨慎言论推低FTSE。英国宣布，新型冠状病毒现在对公众健康构成迫在眉睫的严重威胁。航空公司easyJet和Premier Inn的母公司Whitbread排在FTSE跌幅榜前列。

NMC Health迎来意向收购公司

总部在纽约的投资公司KKR（Kohlberg Kravis Roberts）对身处困境的健康运营商NMC Health发起试探，此举帮助后者股价在今天早上走高8.5%。但唯一令人惊讶的地方在于，对这家股价从去年峰值3059暴跌至12月678的公司，意向收购公司出现得如此之晚。卖空者Muddy Waters在去年12月发布的严厉报告导致NMC Health的市值蒸发逾70%，而且无数次挽救行动都只给股价带来微弱的改善。

据报道，KKR没有提出正式提议也没有讨论可能的报价，但当KKR或其它有意向的投资公司给出报价，相对于该公司过去五年的股价，报价也可能接近于“地板价”。

英镑不顾贸易谈判关切反弹

英镑设法收复今天早些时候的失地。当时，因为担心英国和欧盟在英国水域的捕鱼权谈判可能破裂，英镑下跌。目前，英镑兑欧元上涨0.4%，兑美元小幅上涨，报在1.29上方。