英国宣布新冠病毒威胁公众健康，FTSE下跌

在休假两周后，除武汉和临近城市以外，中国开始于周一复工。据预测，最糟糕的情况还没有过去，峰值可能出现在2月底。但中国的股票市场指数反映出人们相信疫情蔓延的最坏情况已经得到遏制。

Fiona Cincotta
作者： 市场分析师
2020/2/10 16:03:00
Fiona Cincotta
作者： 市场分析师

在休假两周后，除武汉和临近城市以外，中国开始于周一复工。据预测，最糟糕的情况还没有过去，峰值可能出现在2月底。但中国的股票市场指数反映出人们相信疫情蔓延的最坏情况已经得到遏制。

在伦敦，英国政府的谨慎言论推低FTSE。英国宣布，新型冠状病毒现在对公众健康构成迫在眉睫的严重威胁。航空公司easyJet和Premier Inn的母公司Whitbread排在FTSE跌幅榜前列。

NMC Health迎来意向收购公司

总部在纽约的投资公司KKR（Kohlberg Kravis Roberts）对身处困境的健康运营商NMC Health发起试探，此举帮助后者股价在今天早上走高8.5%。但唯一令人惊讶的地方在于，对这家股价从去年峰值3059暴跌至12月678的公司，意向收购公司出现得如此之晚。卖空者Muddy Waters在去年12月发布的严厉报告导致NMC Health的市值蒸发逾70%，而且无数次挽救行动都只给股价带来微弱的改善。

据报道，KKR没有提出正式提议也没有讨论可能的报价，但当KKR或其它有意向的投资公司给出报价，相对于该公司过去五年的股价，报价也可能接近于“地板价”。

英镑不顾贸易谈判关切反弹

英镑设法收复今天早些时候的失地。当时，因为担心英国和欧盟在英国水域的捕鱼权谈判可能破裂，英镑下跌。目前，英镑兑欧元上涨0.4%，兑美元小幅上涨，报在1.29上方。


相关主题： 股市 UK 100

最新研究消息 

查看更多
黄金预测：金属下跌但前景乐观
五月 24, 2023 08:23 上午
一周展望：是否继续看涨欧元/美元？
五月 22, 2023 01:33 上午
挪威央行对加息踩下刹车
一月 26, 2023 03:18 上午
谁是最大赢家？2022年金融市场大盘点
一月 3, 2023 08:27 上午
英镑/美元再次跌破1.20
十二月 20, 2022 04:48 上午
英国经济前路坎坷，英镑/美元升势恐难维持
十二月 13, 2022 03:48 上午

立即开户

体验我们屡获殊荣的平台所带来的快速安全的交易执行。
开设账户

Web Trader平台

我们先进的网络交易平台具有丰富的功能。
了解更多
经济日历

Reddit上的热门股票趋势
Joshua Warner
十一月 28, 2022 04:00 上午
    波音第一季度财报预览：股票接下来怎么走？ 嘉盛集团官网
    Joshua Warner
    四月 27, 2022 06:25 上午
      微软第三季度财报预览：股票接下来怎么走？ 嘉盛集团官网
      Joshua Warner
      四月 26, 2022 04:35 上午
        科技巨头股一季度财报前瞻：估值或遭遇重大考验- 嘉盛官网
        Joshua Warner
        四月 22, 2022 03:30 上午

          StoneX Financial Pty Ltd（“我们”、“我们的”）网站可能会不时包含第三方提供的其他网站和/或资源的链接。这些链接和/或资源仅供参考，我们无法掌控这些资讯的内容，对其内容不提供任何认可。我们网站上的任何分析、意见、评论或基于研究的资讯仅供参考和教育目的，在任何情况下均不旨在成为投资邀请或要约，亦非买卖建议。如果您不确定，您应该始终就您是否适合在任何相关市场进行投机以及承担相关风险的能力寻求独立建议。对于我们网站上的资讯的完整性或准确性，我们不作任何明示或暗示的陈述或保证。我们没有义务更新任何此类资讯。

          因此，对于您或任何第三方因使用我们网站上的信息而引起或与之相关的任何损失或损害，我们（和/或我们的关联公司）概不负责或承担任何责任（我们无法根据法律或适用的监管制度限制或排除的任何义务或责任除外），并且在此明确否认任何此类责任。