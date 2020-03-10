关注英国预算报告 – 将足以帮助经济度过难关吗？

英国财政大臣Rishi Sunak将于周三发布英国预算报告。

Fiona Cincotta
作者： 市场分析师
2020/3/10 20:32:00
Fiona Cincotta
作者： 市场分析师

英国财政大臣Rishi Sunak将于周三发布英国预算报告。过去几周以来，围绕着预算报告的环境发生了相当大的改变。今天的预算报告处于独特的时刻，不仅英国正在准备脱离欧盟后的安排，而且被新冠疫情愈发严重的忧虑所包围。

这份预算报告发布之前的两天，FTSE刚刚经历了十多年前金融危机以来最大的单日跌幅。

新冠疫情据预测给英国的供需造成冲击。市场正关注预算报告，寻找政府将支持英国经济度过预期中非常严重但暂时的冲击波的强烈信号。

财政刺激政策与货币政策（英国央行下次利率公告时间为3月26日，但可能提前）的结合，将阻止疫情的短暂冲击演变成深层次的低迷与潜在的衰退。

所以，预算报告的重点很可能将是围绕着新冠疫情的短期举措，这些举措将帮助企业与个人在接下来几周克服可能非常严重的压力。话虽如此，Rishi Sunak也将迫切地展示英国政府仍然着力于执行其安排，所以，预算也将向法律、法例和提升防洪能力倾斜。NHS将受到热切的关注。

帮助企业的措施

在越来越多的工人被隔夜及/或感染病毒意味着企业现金流可能受到影响的情况下，新冠疫情据预测导致需求下降。帮助较小企业度过难关、保护选举以来企业信心的复苏萌芽，将是重中之重，

我们已经知道，英国政府正计划增加其“Time To Pay”系统，企业能够在更长的时间里以金额较小的分期付款的方式支付税收。

还有可能临时削减增值税。这可能不是财政部第一次采取如此激进的举措 – 2008年就曾实施过，而且以往成功取得刺激作用。

上调国民保险门槛（这可能有利于数百万的工作）也可能被视为有助于英国度过难关。

英国央行联合行动？

越来越多的猜测认为，英国央行可能和预算报告一起宣布刺激政策。即将上任的英国央行行长上周表示，应该做出共同应对。但我们认为不会发生这样的结果，原因有二。首先，这引发人们对央行独立性的质疑。其次，Andrew Bailey也曾表示，希望在降息之前看到更多的证据。结合这两条我们认为，英国央行将按兵不动直到3月末的会议，甚至“袖手旁观”更长时间。

英镑

英镑在新冠疫情中表现相对较好的部分原因是英国央行的冷静态度，还有部分原因是对英国政府推出可靠支持性财政政策的期待。如果市场相信，预算报告不足以应对新冠疫情或遏制其经济影响，则英镑可能承压下挫。在这两种情况下，英镑/美元可能下探1.28。否则，英镑据预测稳定在1.30附近直到英国央行有更多的动作。






零售商

考虑到英国零售业的糟糕状态以及大量门店带来的巨大不利影响，商业利率将是关键议题。政府为提高实体零售商相对在线零售商的竞争实力的做法可能提振这些企业的股价。我们看一个例子：Tesco每年支付的利息为7亿美元。关于商业利率下调的细节将被审视。

房屋营建商

在“购房帮助”计划将于3年后到期的背景下，投资者将迫切地希望看到政府还能对这个行业给予什么样的帮助。投资者可能希望看到2020年每年建造30万套房子或将印花税转嫁给卖方。但考虑到政府正着力于建造更多的房子并稳定价格，建筑材料公司的上升空间可能高于房屋营建商，因为后者期待价格上涨以获得更高的利润空间。


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