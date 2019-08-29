英国宪政危机挫伤英镑

为了减少议员起草、批准用于拖延硬脱欧的时间，英国政府决定暂时关闭议会。该决定正占据头条新闻。 英国政府寄望于硬脱欧的威胁将欧盟拉回到谈判桌。

Fiona Cincotta
作者： 市场分析师
2019/8/29 15:15:00
Fiona Cincotta
作者： 市场分析师

为了减少议员起草、批准用于拖延硬脱欧的时间，英国政府决定暂时关闭议会。该决定正占据头条新闻。 英国政府寄望于硬脱欧的威胁将欧盟拉回到谈判桌。

交易员高度关注英镑。周三，在上升的波动性中英镑再度下跌。期权市场显示，英镑在未来几周可能宽幅震荡。

外汇市场之外，矿商股今天早上引领FTSE100，其中Fresnillo涨逾2%而Glencore也不遑多让。FTSE100指数这个英国主要股指早盘涨逾60点子。因为不得不再次审视营收预测，Micro Focus的股价遭遇重大挫折。

30年期美债殖利率创下历史低点

隔夜交投缓慢。周三，美国能源股上涨并带动北美市场走高，但亚洲交易员仍然高度关注美中之间在贸易问题上的你来我往。

今天交易时段的最大疑问仍是关于美国经济的增长情况，伴随着30年期美债殖利率现交投于历史低点。很多分析师将此视为美国经济放慢甚至衰退的指标。

请注意，可能并不是所有地区都可以交易上述产品。


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